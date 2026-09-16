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എംബാപ്പെയും യമാലുമല്ല, ഇത്തവണ ഹാരി കെയ്ൻ ബാലൺ ഡി ഓർ തൂക്കുമോ!

വ്യക്തിഗത റെക്കോർഡുകളും കിരീടങ്ങളും ഒരുപോലെ വാരിക്കൂട്ടി ഹാരി കെയ്ൻ; എംബാപ്പെയ്ക്കും യമാലിനും കടുത്ത വെല്ലുവിളി.

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Ballon d'Or 2026: Harry Kane Leads the 30-Man Shortlist Ahead of Mbappe and Yamal (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 5:42 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ബാലൺ ഡി ഓർ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ, ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ കിലിയൻ എംബാപ്പെയും ലാമിൻ യമാലും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടമായിരിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും, എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഹാരി കെയ്ൻ ശക്തമായി മുന്നേറുകയാണ്. ജർമ്മൻ വമ്പന്മാരായ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനും ഇംഗ്ലണ്ട് ദേശീയ ടീമിനുമായി കെയ്ൻ കാഴ്ചവെച്ച അവിശ്വസനീയ പ്രകടനമാണ് എംബാപ്പെയെയും യമാലിനെയും ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നത്.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരങ്ങളിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ്, ബാഴ്‌സലോണ എന്നീ ക്ലബ്ബുകളിലെ കളിക്കാർക്ക് ലഭിക്കാറുള്ള പ്രത്യേക മുൻഗണനയോ അമിത പ്രാധാന്യമോ ഇത്തവണ ഹാരി കെയ്ൻ എന്ന ബയേൺ സ്ട്രൈക്കറുടെ പ്രകടനത്തിന് മുന്നിൽ വഴിമാറേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പ്രമുഖ കായിക മാധ്യമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. 2001-ൽ മൈക്കൽ ഓവൻ ഈ പുരസ്‌കാരം നേടിയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് താരത്തിനും ഇത് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടില്ല. 2020-ൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനൊപ്പം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആറ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്‌കിക്ക് കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം ഫ്രാൻസ് ഫുട്ബോൾ അവാർഡ് റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവാർഡ് നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കെയ്ൻ ആ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

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Harry Kane (getty)

ഹാരി കെയ്ന്റെ ഗോളടി വസന്തം (2025-26 സീസൺ)

സാധാരണയായി ബാലൺ ഡി ഓർ വോട്ടർമാർ പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ്: ഒന്നുകിൽ അസാധാരണമായ വ്യക്തിഗത ഗോൾ റെക്കോർഡുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടീമിനൊപ്പം നേടിയ വലിയ കിരീടങ്ങൾ. എംബാപ്പെ ഗോളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, യമാൽ ട്രോഫികളുടെ എണ്ണത്തിലാണ് തിളങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഹാരി കെയ്ൻ എന്ന സ്ട്രൈക്കർ ഈ രണ്ട് യോഗ്യതകളും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് താരത്തിന്‍റെ അവകാശവാദം ശക്തമാക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടെ ക്ലബ്ബിനായും രാജ്യത്തിനായും കളിച്ച 65 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 73 ഗോളുകളും 8 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് കെയ്ൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ആകെ 81 ഗോൾ പങ്കാളിത്തം! ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ സീസണിൽ ഒരു താരം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പ്രകടനമാണിത്. 2011-12 സീസണിൽ ലയണൽ മെസ്സി കുറിച്ച എക്കാലത്തെയും വലിയ റെക്കോർഡിന് തൊട്ടുപിന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹാരി കെയ്‌നിന്‍റെ സ്ഥാനം.

വെറുമൊരു ഗോൾ വേട്ടക്കാരൻ എന്നതിനപ്പുറം ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെ ജർമ്മൻ ആഭ്യന്തര ഫുട്ബോളിലെ മുത്തശ്ശൻ കിരീടങ്ങളായ ബുന്ദസ്‌ലിഗ, ഡി.എഫ്.ബി പൊകൽ, ജർമ്മൻ സൂപ്പർ കപ്പ് എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ച് ചരിത്രപരമായ ആഭ്യന്തര ട്രെബിൾ കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കാനും താരത്തിനു സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് ആഭ്യന്തര കപ്പ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്.

ഹാരി കെയ്‌ന്‍റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

  • യൂറോപ്യൻ ഗോൾഡൻ ഷൂ: ബുന്ദസ്‌ലിഗയിൽ 36 ഗോളുകൾ നേടി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ടോപ്പ് സ്കോറർ പദവി അലങ്കരിക്കുകയും യൂറോപ്പിലെ മികച്ച സ്ട്രൈക്കർക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ഷൂ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ തന്‍റെ ആദ്യ മൂന്ന് സീസണുകളിലും ടോപ്പ് സ്കോറർ ആകുന്ന ആദ്യ താരം.
  • ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് റെക്കോർഡ്: യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഒരൊറ്റ സീസണിൽ 14 ഗോളുകൾ നേടി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് താരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗോൾ വേട്ട എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ലെവൻഡോവ്സ്‌കി എന്നിവർക്കൊപ്പം തുടർച്ചയായ 8 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന എലൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലും താരം ഇടംപിടിച്ചു.
  • ലോകകപ്പിലെ കരുത്ത്: ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിന് പുറമെ, ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി 6 ഗോളുകൾ നേടി ടീമിനെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
  • വലിയ മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനം: ഫൈനലുകളിൽ പതറുന്ന താരം എന്ന ചീത്തപ്പേര് കെയ്ൻ ഇത്തവണ മാറ്റിമറിച്ചു. ഡി.എഫ്.ബി പൊകൽ ഫൈനലിൽ വി.എഫ്.ബി സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിനെതിരെ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് (3-0) നേടിയാണ് ബയേണിന് അദ്ദേഹം ഇരട്ടക്കിരീടം ഉറപ്പാക്കിയത്.
LAMINE YAMAL BALLON DOR ബാലൺ ഡി ഓർ 2026 ഹാരി കെയിൻ ബാലൺ ഡി ഓർ എംബാപ്പെ ബാലൺ ഡി ഓർ
Ballon d'Or 2026: Harry Kane Leads the 30-Man Shortlist Ahead of Mbappe and Yamal (Etv Bharat)

എംബാപ്പെയും യമാലും

ഹാരി കെയ്‌ന്‍റെ ഈ അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എംബാപ്പെയുടെയും ലാമിൻ യമാലിന്‍റേയും ബാലൺ ഡി ഓർ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ചില വലിയ പോരായ്‌മകൾ കാണാൻ സാധിക്കും.

1. കിലിയൻ എംബാപ്പെ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഫോർവേഡ് തന്നെയാണ് എംബാപ്പെ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമുണ്ടാകില്ല. റയൽ മാഡ്രിഡിനായി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 44 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 42 ഗോളുകൾ (ലാ ലിഗയിൽ 25, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ 15) താരം നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസിനായി 10 ഗോളുകൾ നേടി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കുകയും ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആകെ 22 ഗോളുകളെന്ന എക്കാലത്തെയും വലിയ ഓൾ-ടൈം റെക്കോർഡ് കുറിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സീസണിലാകെ ക്ലബ്ബിനും രാജ്യത്തിനുമായി 56 ഗോളുകളാണ് എംബാപ്പെ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

kylian mbappe LAMINE YAMAL BALLON DOR ബാലൺ ഡി ഓർ 2026 ഹാരി കെയിൻ ബാലൺ ഡി ഓർ എംബാപ്പെ ബാലൺ ഡി ഓർ
kylian mbappe (AP)

എവിടെയാണ് പിഴച്ചത്?

എംബാപ്പെയുടെ ബാലൺ ഡി ഓർ സാധ്യതകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്നത് താരത്തിന്‍റെ ട്രോഫി ക്യാബിനറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മാഡ്രിഡിനൊപ്പമോ ഫ്രാൻസ് ദേശീയ ടീമിനൊപ്പമോ ഒരു പ്രധാന കിരീടം പോലും നേടാൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിനിനോട് തോറ്റ് പുറത്താവുകയും, മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള പ്ലേ-ഓഫ് മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. കിരീടങ്ങളില്ലാതെ വെറും ഗോളുകൾ മാത്രം കൊണ്ട് ബാലൺ ഡി ഓർ നേടുക എന്നത് എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇത്തവണ കഠിനമായിരിക്കും.

2. ലാമിൻ യമാൽ

19-കാരനായ യമാലിന്‍റെ അവകാശവാദം എംബാപ്പെയുടേതിന് നേർവിപരീതമാണ്. ട്രോഫികളുടെ കാര്യത്തിൽ യമാൽ ഏറെ മുന്നിലാണ്. ബാഴ്‌സക്കൊപ്പം ലാ ലിഗ നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച താരം (16 ഗോളും 11 അസിസ്റ്റും), സീസണിലാകെ 24 ഗോളുകളും 20-ലധികം അസിസ്റ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. ലാ ലിഗ, കോപ്പ ഡെൽ റേ, സ്‌പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് എന്നിവ നേടിയ താരം സ്പെയിൻ ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടവും ഉയർത്തി.

Lamine Yamal LAMINE YAMAL BALLON DOR ബാലൺ ഡി ഓർ 2026 ഹാരി കെയിൻ ബാലൺ ഡി ഓർ എംബാപ്പെ ബാലൺ ഡി ഓർ
Lamine Yamal (AP)

എവിടെയാണ് പിഴച്ചത്?

യമാൽ ഒരു വമ്പൻ ടീം സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി തിളങ്ങി എന്നതിനപ്പുറം ഹാരി കെയ്നെപ്പോലെ വ്യക്തിഗതമായി എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഒരേ സ്ഥിരതയോടെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടാതെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബാഴ്‌സയെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനപ്പുറം എത്തിക്കാൻ യമാലിനായില്ല. എന്നാൽ ഹാരി കെയ്‌ന്‍റെ ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഫൈനൽ വരെ എത്തുകയും റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായ പി.എസ്.ജിയോട് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മാത്രമാണ് കീഴടങ്ങിയതും.

എന്തുകൊണ്ട് ഹാരി കെയ്ൻ?

ഒരിക്കൽ ടോട്ടൻഹാമില്‍ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വ്യക്തിഗതമായി എത്ര മികച്ച കളിക്കാരനാണെങ്കിലും ടീമിനൊപ്പം കിരീടങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയാത്തതിന്‍റെ പേരിൽ കടുത്ത പരിഹാസങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ താരമാണ് ഹാരി കെയ്ൻ. എന്നാൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയതോടെ കെയ്ൻ തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലേക്ക് ഉയരുകയും കിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഗോളുകളുടെ കരുത്തുണ്ടെങ്കിലും കിരീടങ്ങളില്ല, യമാലിന് കിരീടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അസാധാരണമായ വ്യക്തിഗത റെക്കോർഡുകളില്ല. എന്നാൽ ഹാരി കെയ്‌ന് വ്യക്തിഗത മികവും ടീമിന്‍റെ കിരീട നേട്ടങ്ങളും ഒരുപോലെയുണ്ട്. ഗോളുകൾ, മത്സരങ്ങളിലെ സ്വാധീനം, കിരീടങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുവെച്ചാൽ 2026-ലെ ബാലൺ ഡി ഓറിന് ഏറ്റവും അർഹനായ താരം ഹാരി കെയ്ൻ തന്നെയാണ്.

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