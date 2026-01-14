ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ വേദിയെ വിമർശിച്ച് ഡാനിഷ് താരം; ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ബിഎഐ രംഗത്ത്

ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റിനു ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടക്കമായി.

India Open 2026 venue
മിയ ബ്ലിച്ച്ഫെൽഡ് (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റ് നടക്കുന്ന വേദികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വളരെ മോശമാണെന്ന് ഡാനിഷ് താരം മിയ ബ്ലിച്ച്ഫെൽഡ് ആരോപിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. ലോക 20-ാം നമ്പര്‍ താരവുകൂടിയായ ബ്ലിച്ച്ഫെൽഡിന്‍റെ ആരോപണങ്ങൾ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബിഎഐ) തള്ളി. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പൊതുവായ കളി സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധി മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

'പ്രത്യേകിച്ച് കളിക്കളത്തെക്കുറിച്ചല്ല, പരിശീലന വേദിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെഡി ജാദവ് സ്റ്റേഡിയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ആരോപണം, മത്സര വേദി നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിഎഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് മിശ്ര പറഞ്ഞു. പൊടി, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. നിരവധി കളിക്കാർ വേദിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'ഇവിടത്തെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും സ്ഥിതി അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ലായെന്ന് മിയ ബ്ലിച്ച്ഫെൽഡ് പി.ടി.ഐയോട് പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഇത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോലുള്ള വലിയ ടൂർണമെന്‍റിനായി ഈ സ്റ്റേഡിയം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, ഇതു പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യ ഓപ്പണിനെക്കുറിച്ചും ബ്ലിച്ച്ഫെൽഡ് സമാനമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഇടതൂർന്ന പുകമഞ്ഞും സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലെ പക്ഷി കാഷ്ഠവും തനിക്ക് അസുഖം പിടിപെട്ടെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഇന്നലെ നടന്ന ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.

പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ലക്ഷ്യ സെൻ, കിദംബി ശ്രീകാന്ത്, സാത്വിക് സായ്രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി, ചിരാഗ് ഷെട്ടി, എം.ആർ. അർജുൻ - ഹരിഹരൻ അംസകരുണൻ തുടങ്ങിയവർ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ തെരേസ ജോളിയും ഗായത്രി ഗോപിചന്ദും ചേർന്ന ജോഡി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറിയപ്പോൾ, പ്രിയ കൊഞ്ചാങ്പം, ശ്രുതി മിശ്ര എന്നീ ജോഡികൾ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായി.

