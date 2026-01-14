ഏകദിന ടീമില് ആയുഷ് ബദോണിയെ ഉള്പ്പെടുത്തിയതില് വിശദീകരണവുമായി ടീം ഇന്ത്യ
പരിക്കേറ്റ വാഷിങ്ടണ് സുന്ദറിന് പകരക്കാരനായി ആയുഷ് ബദോണിയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
Published : January 14, 2026 at 11:35 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പരിക്കേറ്റ വാഷിങ്ടണ് സുന്ദറിന് പകരക്കാരനായി ആയുഷ് ബദോണിയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വഡോദരയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിനിടെ ബൗൾ ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സുന്ദറിന് പരിക്കേറ്റത്. ഇതേതുടര്ന്ന് അവസാന രണ്ട് ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്ക് ബദോണി ടീമിലിടം നേടുകയായിരുന്നു.
എന്നാല് ബദോണിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നല്ല പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. റിയാൻ പരാഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിങ്കു സിങ് എന്നിവര് നല്ല ഓപ്ഷനുകളായി ടീമിലിടം നേടുമെന്നായിരുന്നു പലരും കരുതിയത്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിന് മുമ്പ്, ഡൽഹി യുവതാരം ആയുഷ് ബദോണിയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകൻ സിതാൻഷു കൊട്ടക് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ എയ്ക്കു വേണ്ടി ലഭിച്ച അവസരങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലും (ഐപിഎൽ) അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണെന്നും സിതാൻഷു പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതുവരെ 27 ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 36.47 ശരാശരിയിൽ 693 റൺസ് ബദോണി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെഞ്ച്വറിയും അഞ്ച് അർദ്ധസെഞ്ച്വറികളും ഉൾപ്പെടെ 93 ൽ കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റോടെ, മികച്ച സ്കോർ 100 ആണ്. 29.72 ശരാശരിയിലും 4.54 ഇക്കണോമി റേറ്റിലും 18 വിക്കറ്റുകൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്, മികച്ച പ്രകടനം 3/29 ആണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എ ടീമിന്റെ ഇന്ത്യാ പര്യടനത്തിൽ, ബദോണി രണ്ടാം അനൗദ്യോഗിക ഏകദിനത്തിൽ 66 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ 0/15 (നാല് ഓവർ) ഉം 0/43 (ഏഴ് ഓവർ) ഉം സ്പെല്ലുകൾ ബൗൾ ചെയ്തു. ഓസ്ട്രേലിയ എയുടെ ഇന്ത്യാ പര്യടനത്തിൽ, 16.33 ശരാശരിയിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ താരം ഒരു ഇന്നിംഗ്സിൽ 21 റൺസെടുത്തിരുന്നു.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) January 12, 2026
Washington Sundar ruled out of #INDvNZ ODI series; Ayush Badoni receives maiden call-up.
Details ▶️ https://t.co/ktIeMig1sr #TeamIndia | @IDFCFIRSTBank
ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനായി (എൽഎസ്ജി) 56 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിലും 46 ഇന്നിംഗ്സുകളിലും മധ്യനിര ബാറ്ററായും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 26.75 ശരാശരിയിൽ 963 റൺസാണ് ഐപിഎല്ലിലെ സമ്പാദ്യം. ആറ് അർദ്ധസെഞ്ച്വറികളും 74 എന്ന മികച്ച സ്കോറും ഉൾപ്പെടെ 138.56 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും താരത്തിനുണ്ട്.
രണ്ടും മൂന്നും ഏകദിനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പുതുക്കിയ ടീം:
ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, കെ എൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശ്രേയസ് അയ്യർ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഹർഷിത് റാണ,പ്രസിദ് കൃഷ്ണ, കുൽദീപ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി,അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ധ്രുവ് ജുറെൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ആയുഷ് ബദോണി.
Also Read: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗില് ഇന്നും നാളെയും സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കാണികളെ അനുവദിക്കില്ല