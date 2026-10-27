ബാഡ്മിന്റണ് റാങ്കിങ്: പി.വി സിന്ധു വീണ്ടും ആദ്യ എട്ടിൽ; ചരിത്രം കുറിച്ച് ഫ്രാൻസിന്റെ പോപ്പോവ്
ബാഡ്മിന്റണ് റാങ്കിങ്ങിൽ കുതിച്ചുയർന്ന് സിന്ധു; ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ കിരീടവുമായി ക്രിസ്റ്റോ പോപ്പോവ് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്.
Published : October 27, 2026 at 3:13 PM IST
പാരീസ്: ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 750 ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ പി.വി സിന്ധു ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ലോക ബാഡ്മിന്റണ് റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ എട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് സിന്ധു എട്ടാം റാങ്കിലെത്തിയത്. അതേസമയം, പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ക്രിസ്റ്റോ പോപ്പോവ് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായി ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഫ്രഞ്ച് ബാഡ്മിന്റണ് കളിക്കാരനാണ് പോപ്പോവ്.
2022 ജനുവരിക്ക് ശേഷമുള്ള സിന്ധുവിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കിങ്ങാണിത്. ഇടക്കാലത്ത് ആദ്യ പത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയ സിന്ധു, ജൂലൈയിൽ ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ കിരീടം നേടിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ അൻ സെ യങ്ങിനോട് പൊരുതിയാണ് സിന്ധു കീഴടങ്ങിയത് (സ്കോർ: 21-16, 11-21, 12-21).
ഈ ആഴ്ച ജർമ്മനിയിൽ നടക്കുന്ന ഹൈലോ ഓപ്പണിൽ സിന്ധു മത്സരിക്കും. ഡിസംബറിൽ ഹാങ്ഷൂവിൽ നടക്കുന്ന ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് താരം. നിലവിൽ വേൾഡ് ടൂർ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തുള്ള സിന്ധുവിന് വരും ടൂർണമെന്റുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയാൽ ആദ്യ എട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാം.
🔥 SINDHU & ASHMITA CLIMB THE WORLD RANKINGS! 🇮🇳🏸 ⬆️ PV Sindhu — World No. 8 (+3 places) ⬆️ Ashmita Chaliha — World No. 30 (+6 places) Two Indian shuttlers on the rise! 💪🇮🇳 #Badminton #PVSindhu #AshmitaChaliha #TeamIndia #IndiaSportsHub https://t.co/CfUbjZXAq1— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) October 27, 2026
മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ, അഷ്മിത ചാലിഹ ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കായ 30-ൽ എത്തി. ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അഷ്മിത എത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ലോകത്തെ മികച്ച 30 വനിതാ താരങ്ങളിൽ നാല് ഇന്ത്യക്കാർ ഇടംപിടിച്ചു. തൻവി ശർമ്മ (21), ഉന്നതി ഹൂഡ (22) എന്നിവരാണ് സിന്ധുവിനും അഷ്മിതയ്ക്കും പുറമെ ഈ പട്ടികയിലുള്ളത്. വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ അൻ സെ യങ്ങ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ജപ്പാന്റെ ആകാനെ യമാഗുച്ചി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും തുടരുന്നു.
ഫ്രാൻസിന് ചരിത്ര നിമിഷം
സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ കിരീടം നേടിയാണ് പോപ്പോവ് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നത്. ഫൈനലിൽ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ മുഹമ്മദ് സാക്കി ഉബൈദില്ലയെയാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് (സ്കോർ: 21-11, 14-21, 21-13). 1946-ന് ശേഷം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഫ്രഞ്ച് താരമാണ് പോപ്പോവ്. ഫ്രാൻസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ താരം അലക്സ് ലാനിയർ നിലവിൽ ലോകത്തെ മികച്ച അഞ്ച് താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്.
പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെൻ 14-ാം റാങ്കിലും ആയുഷ് ഷെട്ടി 19-ാം റാങ്കിലും തുടരുന്നു. ടൂർണമെന്റുകളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ റാങ്കിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഇരുവരുടെയും ശ്രമം.
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