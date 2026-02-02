ETV Bharat / sports

ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ ലോക റെക്കോര്‍ഡിട്ട് ബാബര്‍ അസം; വിരാട് കോലിയെ പിന്നിലാക്കി

ടി20യിലെ താരത്തിന്‍റെ 39-ാമത്തെ അർധ സെഞ്ച്വറിയാണിത്.

BABAR AZAM
BABAR AZAM (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യില്‍ ലോക റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കി പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം. ടി20യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ കളിക്കാരനായി താരം മാറി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഓസീസിനെതിരെ ബാബർ 36 പന്തിൽ പുറത്താവാതെ മൂന്ന് ഫോറുകളും ഒരു സിക്സും അടക്കം 50 റൺസും നേടി.

ടി20യിലെ താരത്തിന്‍റെ 39-ാമത്തെ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയാണിത്. ടി20യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർധസെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ വിരാട് കോലിയുടെ ദീർഘകാല റെക്കോർഡ് ബാബർ മറികടന്നു. കോലിക്ക് 38 അർധസെഞ്ച്വറികളാണുള്ളത്. പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മയാണ് (37 അർധസെഞ്ച്വറികൾ). പാകിസ്ഥാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ 31 അർധസെഞ്ച്വറികളുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യില്‍ കൂടുതല്‍ അര്‍ധ സെഞ്ച്വറികള്‍

  • ബാബര്‍ അസം- 39
  • വിരാട് കോലി- 38
  • രോഹിത് ശര്‍മ -32
  • മുഹമ്മദ് റിസ്വാന്‍- 30
  • ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍- 28
  • ജോസ് ബട്‌ലര്‍ -28

ടി20യിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ കളിക്കാരൻ കൂടിയാണ് ബാബർ അസം. 139 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 39.51 ശരാശരിയിലും 128.38 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 4,505 റൺസ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 39 അർധസെഞ്ച്വറികളും മൂന്ന് സെഞ്ച്വറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പാകിസ്ഥാൻ vs ഓസ്‌ട്രേലിയ മൂന്നാം ടി20:

മൂന്നാം ടി20യിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ 111 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി പാകിസ്ഥാൻ പരമ്പര 3-0ന് സ്വന്തമാക്കി. സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഒരു ടി20 പരമ്പരയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ടി20യില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവിയാണിത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 100 റൺസിന് തോറ്റതാണ് അവരുടെ മുമ്പത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവി.

മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത പാകിസ്ഥാൻ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 207 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ ഓസ്ട്രേലിയ 16.5 ഓവറിൽ 96 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. നാല് ഓവറിൽ 18 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മുഹമ്മദ് നവാസാണ് ഓസീസിന്‍റെ ബാറ്റിങ് നിരയൊടിച്ചത്. നവാസാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ്. ഷഹീൻ അഫ്രീദി രണ്ട് വിക്കറ്റും അബ്രാർ അഹമ്മദ്, നസീം ഷാ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

Also Read: ഇന്ത്യയെ ബഹിഷ്‌കരിച്ചാല്‍ പാകിസ്ഥാനു കര്‍ശന നടപടി; വൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഐസിസി

TAGGED:

BABAR AZAM BREAKS KOHLIS RECORD
MOST FIFTY IN T20I
PAK VS AUS 3RD T20
BABAR AZAM
BABAR AZAM FIFTY IN T20I

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.