ETV Bharat / sports

രോഹിത് ശർമ്മയുടെ 'വേൾഡ് കപ്പ് വോക്ക്' അനുകരിച്ച് ബാബർ; സംഗതി പാളിപ്പോയെന്ന് ആരാധകര്‍

പിഎസ്എൽ കിരീടം പെഷവാർ സാൽമിക്ക്, ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനിടെ രോഹിത് ശർമ്മയെ അനുകരിച്ച് ബാബർ അസം, സംഗതി പാളിപ്പോയെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ!

Babar Azam
Babar Azam Recreates Rohit Sharmas Iconic Trophy Lift After PSL 2026 Victory (Screenshot/X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലാഹോർ: പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്‍റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് കിംഗ്‌സ്‌മാനെ തകർത്ത് ബാബർ അസമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പെഷവാർ സാൽമി കിരീടം ചൂടി. ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയാണ് പെഷവാർ ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ കിരീടവിജയത്തേക്കാൾ ഇപ്പോൾ കായികലോകത്ത് ചർച്ചയാകുന്നത് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനിടെ ബാബർ അസം നടത്തിയ ഒരു രസകരമായ പ്രകടനമാണ്.

രോഹിത് ശർമ്മയെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ബാബർ

ഇന്ത്യൻ മുൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന ആ സവിശേഷമായ 'സ്ലോ-മോഷൻ' നടത്തം അനുകരിക്കാനാണ് ബാബർ അസം ശ്രമിച്ചത്. കിരീടം സ്വീകരിക്കാൻ ബാബറിന്‍റെ പേര് വിളിച്ചതും രോഹിത് ശർമ്മയെപ്പോലെ ശരീരം ഇളക്കി പതുക്കെ നടന്നുനീങ്ങാൻ താരം തുനിഞ്ഞു. എന്നാൽ ബാബറിന്‍റെ നടത്തത്തിലെ അസ്വാഭാവികതയും അതിഭാവുകത്വവും കണ്ട ആരാധകർക്ക് ചിരിയടക്കാനായില്ല. രോഹിത്തിന്‍റെ സ്വാഭാവികത ബാബറിന് ലഭിച്ചില്ലെന്നും സംഗതി പാളിപ്പോയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ മീമുകളുടെ പൂരമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

ഫൈനൽ മത്സരം: വിക്കറ്റ് വേട്ടയും റൺവേട്ടയും

ടോസ് നേടി ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പെഷവാറിന്‍റെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു ബൗളർമാരുടെ പ്രകടനം. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി അവർ ഹൈദരാബാദിനെ വെറും 129 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ടു. 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ആരോൺ ഹാർഡിയാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചത്. 130 റൺസ് എന്ന ചെറിയ ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ പെഷവാർ 15.2 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയം കണ്ടു. നായകൻ ബാബർ അസം ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും, ആരോൺ ഹാർഡിയും (56*) അബ്ദുൾ സമദും (48) ചേർന്ന് ടീമിനെ അനായാസം വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു.

സീസണിലെ താരം ബാബർ

ഫൈനലിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായെങ്കിലും ടൂർണമെന്‍റിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമൻ ബാബർ അസം തന്നെയാണ്. ഈ സീസണിൽ കളിച്ച 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 588 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 73.50 എന്ന മികച്ച ശരാശരിയും 145.90 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും ബാബറിന്‍റെ ആധിപത്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ട് സെഞ്ചുറികളും മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികളും ഈ സീസണിൽ ബാബർ സ്വന്തമാക്കി.

മത്സരശേഷം സംസാരിച്ച ബാബർ അസം തന്‍റെ ടീമിനെയും മാനേജ്‌മെന്‍റിനേയും അഭിനന്ദിച്ചു. "ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ്. ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഫീൽഡിംഗിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഓരോ മത്സരത്തെയും കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെയാണ് ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചത്. ഓരോ കളിക്കാരും അവർക്ക് നൽകിയ ചുമതലകൾ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി," ബാബർ പറഞ്ഞു.

Also Read: ആറ് ഗോളുകൾ, നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ! സിറ്റിയെ എവർട്ടൺ തളച്ചു; ആഴ്‌സണലിന് ഇനി ജയിച്ചാൽ കിരീടം

TAGGED:

PSL 2026 FINAL PESHAWAR ZALMI
BABAR AZAM FUNNY WALK VIDEO
BABAR AZAM MOST RUNS PSL 2026
BABAR AZAM
BABAR AZAM ROHIT SHARMA TROPHY LIFT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.