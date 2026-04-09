ഫിനിഷിംഗിൽ കോലിയോളം വരുമോ? ചോദ്യം കേട്ട് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബാബർ അസം; വൈറലായി മറുപടി
കോലിയാകാൻ ബാബറിന് കഴിയുമോ? ഫിനിഷിംഗിലെ പോരായ്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി ഇങ്ങനെ!
Published : April 9, 2026 at 2:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ താരം ബാബർ അസമും മാധ്യമപ്രവർത്തകനും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് ഇതിഹാസം വിരാട് കോലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടറുടെ ചോദ്യമാണ് ബാബറിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. കോലി മത്സരങ്ങൾ വിജയതീരത്ത് എത്തിക്കുന്നതുപോലെ ബാബർ അസമിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന വിമർശനമാണ് ചോദ്യത്തിന് കാരണമായത്.
ഹൈദരാബാദ് കിംഗ്സ്മെനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പെഷവാർ സാൽമിയെ നയിച്ച ബാബർ അസം 37 പന്തിൽ 43 റൺസ് നേടി ടീമിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ ആയിരുന്നു. 146 റൺസ് എന്ന ചെറിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പെഷവാർ സാൽമി അവസാന പന്തിലാണ് വിജയം കണ്ടത്. മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യാതെ ബാബർ പുറത്തായത് വിമർശകർക്ക് ആയുധമായി.
മത്സരശേഷം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ചു: "വിരാട് കോലി നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കളിക്കുന്ന താരമാണ്, എന്നാൽ അദ്ദേഹം മത്സരങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളിൽ ആ കഴിവ് കാണാനില്ല. ആരാധകർ നിങ്ങളെ കോഹ്ലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?"
🚨 BABAR RESPONDED TO A QUESTION ON KOHLI-BABAR COMPARISON 🚨— Abdullah. (@Abdullahh_56) April 8, 2026
• Journalist - " virat kohli comes with the same shot of game as you but he finishes the match which you lack. people compare him with you what are your views on the comparison?"
• babar azam - "let these things to… pic.twitter.com/A69fIV9urI
ഈ ചോദ്യം ബാബറിനെ പ്രകോപിതനാക്കി. "ഇതൊക്കെ നിർത്തൂ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം തന്നെ വച്ചേക്കുക. താരതമ്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. ഞാൻ മത്സരങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ ധാരണ മാത്രമാണ്," എന്ന് ബാബർ അസം രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു.
വിമർശനങ്ങൾ വിട്ടുമാറാതെ ബാബർ:
ലോകത്തെ മികച്ച ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ടി20 ഫോർമാറ്റിലെ ബാബറിൻ്റെ പ്രകടനം പലപ്പോഴും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാറുണ്ട്. കുറഞ്ഞ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും വലിയ സ്കോറുകൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുന്നതും ബാബറിനെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രധാന ആരോപണങ്ങളാണ്.
ഈ സീസണിലെ രണ്ട് പിഎസ്എൽ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 82 റൺസാണ് ബാബർ നേടിയത്. എന്നാൽ 126.15 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ടി20 നിലവാരത്തിന് താഴെയാണെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. വെറും 10 ഫോറുകളും ഒരു സിക്സറും മാത്രമാണ് ഇതിനകം അദ്ദേഹം നേടിയത്. 2025 അവസാനത്തിലും 2026 തുടക്കത്തിലുമായി നടന്ന അഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ 180-ന് മുകളിൽ സ്കോർ പിന്തുടരുമ്പോൾ നാല് തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായതും ബാബറിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് പാടവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.
