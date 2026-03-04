ETV Bharat / sports

പാക് ക്രിക്കറ്റിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി: ബാബറും ഫഖർ സമനും പുറത്ത്; ഷഹീൻ അഫ്രീദി ക്യാപ്റ്റനായി തുടരും

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബാബർ അസമിനെ പുറത്താക്കി.

PAKISTAN VS BANGLADESH ODI SQUAD
Pakistan Announces 15-Member ODI Squad for Bangladesh Series (ANI)
ETV Bharat Sports Team

March 4, 2026

ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ അഴിച്ചുപണി. സൂപ്പർ താരം ബാബർ അസമിനെ പുറത്താക്കിയാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മാർച്ച് 11-നാണ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്.

ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ബാബറിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ലോകകപ്പിലെ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 91 റൺസ് മാത്രമാണ് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ബാബറിന് നേടാനായത്. 2025-ൽ 17 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ച ബാബർ 544 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് (77.16) കുറവാണെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് സെലക്ടർമാരെ ഇത്തരമൊരു കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വെറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബാബർ ദീർഘകാല ഇടവേള എടുക്കണമെന്ന് മുൻ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഫഖർ സമനും നസീം ഷായും പുറത്ത്

ബാബറിന് പുറമെ വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണർ ഫഖർ സമൻ, യുവ താരം സയിം അയ്യൂബ്, പേസർ നസീം ഷാ എന്നിവരെയും ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പിൽ സയിം അയ്യൂബ് ഫോം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ, ടീമിനെ അടിമുടി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നസീം ഷായെയും മാറ്റിയത്. പകരം ആറ് പുതിയ താരങ്ങളെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പാക് നിരയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് മാനേജ്‌മെന്‍റ് മുതിരുന്നത്.

ലോകകപ്പിൽ രണ്ട് സെഞ്ചുറികളുമായി തിളങ്ങിയ സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ ടീമിലെത്തിയത് പാകിസ്ഥാന് കരുത്താകും. ഒരു ലോകകപ്പ് എഡിഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഫർഹാൻ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.

ലോകകപ്പിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷവും ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി ക്യാപ്റ്റനായി തുടരും. യുവതാരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിൽ ഷഹീന്‍റെ നേതൃത്വം ടീമിന് ആവശ്യമാണെന്നാണ് മാനേജ്‌മെന്റിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. 15 അംഗ ടീമിൽ ആറ് പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ബെഞ്ച് സ്ട്രെങ്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്.

പാകിസ്ഥാൻ ടീം:

ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി (ക്യാപ്റ്റൻ), അബ്ദുൾ സമദ്, അബ്രാർ അഹമ്മദ്, ഫഹീം അഷ്റഫ്, ഫൈസൽ അക്രം, ഹാരിസ് റൗഫ്, ഹുസൈൻ തലത്, മാസ് സദാഖത്ത്, മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ, മുഹമ്മദ് വസീം ജൂനിയർ, മുഹമ്മദ് ഗാസി ഘോരി, സാദ് മസൂദ്, സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, സൽമാൻ അലി ആഘ, ഷമിൽ ഹുസൈൻ.

