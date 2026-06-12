ഷക്കീറയും ബർണാ ബോയും വേദി ഇളക്കിമറിച്ചു; മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ ലോകകപ്പിന് കൊടിയേറി
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അസ്ടെക്കയിൽ വിസ്മയ തുടക്കം; ഷക്കീറയും ബർണാ ബോയും വേദി ഇളക്കിമറിച്ചു.
Published : June 12, 2026 at 6:42 AM IST
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: ആഗോള കായിക മാമാങ്കമായ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം. ഫുട്ബോളും സംഗീതവും ആതിഥേയ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവും ഒത്തുചേർന്ന അതിമനോഹരമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് അരങ്ങേറിയത്. പ്രശസ്ത സ്പാനിഷ് നടി സാൽമ ഹാക്കും ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയും ചേർന്ന് ടൂർണമെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചു.
ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെ സാക്ഷിയാക്കി ജിയാനി ടൂർണമെന്റ് തുറന്നുപ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറി.
Ready to celebrate the beautiful game. 🏆🎤🌎 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/prgNfOoTek— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
വേദി ഇളക്കിമറിച്ച് ഷക്കീറയും ബർണാ ബോയും
ആഗോള സംഗീത പ്രതിഭകളായ ഷക്കീറയും ബർണാ ബോയും ചേർന്നാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് ആവേശം പകർന്നത്. ഈ ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗാനമായ "ദായ് ദായ്" (Dai Dai) അവർ വേദിയിൽ ആലപിച്ചു. അവരുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം സ്റ്റേഡിയത്തെ വർണ്ണവെളിച്ചത്താലും സംഗീതത്താലും സമ്പന്നമാക്കി. കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റേഡിയം ആവേശക്കടലായി മാറി.
സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചോതിയ ദൃശ്യവിരുന്ന്
മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് 90 മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ആതിഥേയ രാജ്യമായ മെക്സിക്കോയുടെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ദൃശ്യവിരുന്നുകളും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധകർ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പതാകകൾ വീശിയും പാട്ടുകൾ പാടിയും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നു.
ചരിത്രം കുറിച്ച് എസ്റ്റാഡിയോ അസ്ടെക്ക
ലോകകപ്പിന് വേദിയാകാൻ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയം തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് വലിയൊരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും ഐതിഹാസികമായ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകൾക്ക് (1970, 1986, 2026) വേദിയാകുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഡിയം എന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി അസ്ടെക്കയ്ക്ക് സ്വന്തം.
The atmosphere during the @FIFAWorldCup 2026 opening ceremony! 😍🎶 pic.twitter.com/J1IEOC9ysk— FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026
ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. 1970-ൽ ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം പെലെ ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയത് ഈ പുൽമൈതാനത്താണ്. 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 1986-ൽ ഇതിഹാസ താരം ഡീഗോ മറഡോണ തന്റെ രാജ്യത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച് ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ഉയർത്തിയതും ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്.
തങ്ങളുടെ അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിന് ശേഷം നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ, അസ്ടെക്ക സ്റ്റേഡിയം വീണ്ടും ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയാണ്. ഈ മനോഹരമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷമാണ് ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ മത്സരം നടന്നത്.
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