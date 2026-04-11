ലോക ഒന്നാം നമ്പറിനെ അട്ടിമറിച്ചു; ആയുഷ് ഷെട്ടി ഏഷ്യൻ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ഫൈനലിൽ

ലോക ഒന്നാം നമ്പറെ വീഴ്‌ത്തി ആയുഷ് ഷെട്ടി ഏഷ്യൻ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ഫൈനലിൽ

Ayush Shetty
Ayush Shetty (Badminton Asia Championships)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 3:34 PM IST

നിങ്ബോ (ചൈന): ചൈനയിലെ നിങ്ബോയിൽ നടക്കുന്ന ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ഏഷ്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തെ അട്ടിമറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ആയുഷ് ഷെട്ടി പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശനിയാഴ്‌ച നടന്ന സെമി ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യനും തായ്‌ലൻഡ് താരവുമായ കുൻലാവുത് വിതിദ്‌സരനെയാണ് ആയുഷ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സ്കോർ: 10-21, 21-19, 21-17.

ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ഏഷ്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിലെത്തുന്ന ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമായി ഇതോടെ ആയുഷ് മാറി. 1965ൽ കിരീടം നേടിയ ദിനേഷ് ഖന്നയാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ഏക പുരുഷ സിംഗിൾസ് താരം. 2023-ൽ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ സാത്വിക്‌ സായിരാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി-ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. ഇവർക്ക് ശേഷം ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഫൈനലിലെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയാണ് ആയുഷ്.

സെമിയിലെ പോരാട്ടം

റാങ്കിംഗിൽ 25-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള 20 വയസ്സുകാരനായ ആയുഷ് ഷെട്ടി, ഒളിമ്പിക് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായ കുൻലാവുത്തിനെതിരെ ആദ്യ ഗെയിം (10-21) നഷ്‌ടമായ ശേഷമാണ് അതിശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നത്. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ 11-4 എന്ന നിലയിൽ ആധിപത്യം നേടിയ ആയുഷ്, തായ് താരം അഞ്ച് ഗെയിം പോയിന്‍റുകള്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടും 21-19-ന് ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി മത്സരം നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം സെറ്റിലേക്ക് നീട്ടി. മൂന്നാം ഗെയിമിലും തുടക്കം മുതൽ ലീഡ് നിലനിർത്തിയ ആയുഷ് (11-7), അവസാനം കുൻലാവുത് നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി 21-17-ന് ചരിത്ര വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. കുൻലാവുത്തിനെതിരെ ആയുഷ് നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമാണിത്.

ആയുഷിന്‍റെ യാത്ര

ഈ ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനമാണ് ആയുഷ് കാഴ്‌ചവെച്ചത്:

  • ആദ്യ റൗണ്ട്: ലോക ഏഴാം നമ്പർ താരവും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യനുമായ ചൈനയുടെ ലി ഷി ഫെംഗിനെ അട്ടിമറിച്ചു.
  • പ്രീ-ക്വാർട്ടർ: ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ചി യു ജെന്നിനെ (റാങ്ക് 20) പരാജയപ്പെടുത്തി.
  • ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: ഒളിമ്പ്യനും ലോക നാലാം നമ്പർ താരവുമായ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ജോനാഥൻ ക്രിസ്റ്റിയെ വീഴ്ത്തി സെമി ഉറപ്പിച്ചു.
  • സെമിയില്‍ എത്തിയതോടെ 2018-ൽ എച്ച്.എസ്. പ്രണോയിക്ക് ശേഷം മെഡൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ സിംഗിൾസ് താരമായും ആയുഷ് മാറിയിരുന്നു.

ഫൈനൽ പോരാട്ടം

2025-ലെ യുഎസ് ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യനായ ആയുഷ് ഷെട്ടി ഫൈനലിൽ ചൈനയുടെ ഷി യുഖിയും ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ചൗ ടിയൻ ചെന്നും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലെ വിജയിയെ നേരിടും.

