ബാഡ്മിന്റണ് ഏഷ്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ലോക നാലാം നമ്പർ താരത്തെ അട്ടിമറിച്ച് ആയുഷ് ഷെട്ടി സെമിയിൽ.
Published : April 10, 2026 at 4:50 PM IST
നിംഗ്ബോ (ചൈന): ചൈനയിലെ നിംഗ്ബോയിൽ നടക്കുന്ന ബാഡ്മിന്റണ് ഏഷ്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറിയുമായി ഇന്ത്യയുടെ ആയുഷ് ഷെട്ടി സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന പുരുഷ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ലോക നാലാം നമ്പർ താരവും ടൂർണമെന്റിലെ മൂന്നാം സീഡുമായ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ജോനാഥൻ ക്രിസ്റ്റിയെയാണ് ആയുഷ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ ഉറപ്പായി.
ചരിത്ര നേട്ടം
2018ൽ എച്ച്.എസ്. പ്രണോയിക്ക് ശേഷം ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ മെഡൽ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന ബഹുമതി 25-കാരനായ ആയുഷ് ഷെട്ടി സ്വന്തമാക്കി. 2023-ൽ ചിരാഗ് ഷെട്ടി - സാത്വിക്സായിരാജ് സഖ്യം പുരുഷ ഡബിൾസിൽ സ്വർണം നേടിയ ശേഷം ഈ ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ മെഡലാണിത്.
AYUSH MAKES HISTORY ON BAC DEBUT! 🇮🇳🏸
Ayush Shetty guarantees India a medal at the Badminton Asia Championships 2026 becoming the 7th Indian men’s singles shuttler to win a BAC medal 🔥
A massive milestone on his BAC debut, and a statement performance on the big stage 💪
The… pic.twitter.com/1jy5MxlvPG
പോരാട്ടം നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളിൽ
ലോക റാങ്കിംഗിൽ 25-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആയുഷ്, ഒളിമ്പ്യനും മുൻ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യനുമായ ജോനാഥൻ ക്രിസ്റ്റിയെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് (സ്കോർ: 23-21, 21-17). ആദ്യ ഗെയിമിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടിയെങ്കിലും ഇടവേള സമയത്ത് ക്രിസ്റ്റി 11-10 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 18-15 ന് പിന്നിലായിരുന്ന ആയുഷ്, ഗെയിം പോയിന്റ് വരെ വഴങ്ങിയ ശേഷം തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി 23-21 ന് ആദ്യ സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ തുടക്കം മുതൽ ലീഡ് നിലനിർത്തിയ ആയുഷ് (11-9), ആധിപത്യം തുടരുകയും 21-17 ന് വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ മുഖാമുഖമായിരുന്നു ഇത്.
അട്ടിമറികളുടെ ടൂർണമെന്റ്
ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ലോക ഏഴാം നമ്പർ താരം ലി ഷി ഫെംഗിനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് ആയുഷ് തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ചി യു ജെന്നിനെ തോൽപ്പിച്ച് ക്വാർട്ടറിലെത്തി. നിലവിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ താരം ആയുഷാണ്. രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ പി.വി. സിന്ധു രണ്ടാം റൗണ്ടിലും ലക്ഷ്യ സെൻ ആദ്യ റൗണ്ടിലും പുറത്തായിരുന്നു.
സെമി ഫൈനൽ
സെമി ഫൈനലിൽ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് കുൻലാവുത് വിറ്റിഡ്സരണോ (തായ്ലൻഡ്), ചൈനയുടെ വെങ് ഹോങ്യാംഗോ ആകും ആയുഷിന്റെ എതിരാളി.
