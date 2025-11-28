ETV Bharat / sports

അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ ആയുഷ് മാത്രെ നയിക്കും; മലയാളി താരം ആരോണ്‍ ജോര്‍ജ് ടീമില്‍

കൗമാരതാരം വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷിയും 15 അംഗ ടീമിലുണ്ട്.

Published : November 28, 2025 at 5:11 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: അണ്ടര്‍ 19 ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് താരം ആയുഷ് മാത്രെയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. കൗമാര ബാറ്റിംഗ് സെൻസേഷനായ വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷിയും 15 അംഗ ടീമിലുണ്ട്. മലയാളി താരം ആരോൺ ജോര്‍ജ് ടീമില്‍ ഇടം നേടി. ഡിസംബർ 12 മുതൽ 21 വരെ ദുബായിൽ വെച്ചാണ് ഏഷ്യാകപ്പ് നടക്കുന്നത്. 50 ഓവർ ഫോർമാറ്റിലാണ് ടൂർണമെന്‍റ് നടക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നടന്ന മൾട്ടി-ഫോർമാറ്റ് പര്യടനത്തിലും മാത്രെ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ സിംബാബ്‌വെയിലും നമീബിയയിലുമായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന U19 ലോകകപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും കൂടിയായ ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി വിഹാൻ മൽഹോത്രയെ നിയമിച്ചു.

പതിനാലുകാരനായ സൂര്യവംശി, അടുത്തിടെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ തിളങ്ങിയിരുന്നു, 32 പന്തിൽ നിന്ന് താരം സെഞ്ച്വറി നേടി. പുരുഷ ടി20 ഫോർമാറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മൂന്നാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയാണിത്. കിഷൻ കുമാർ സിങ്ങിനേയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ്. ഇരുടീമുകള്‍ക്കും പുറമെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ ജയിച്ചുവരുന്ന രണ്ട് ടീമുകള്‍ കൂടി അടങ്ങുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ. ഡിസംബർ 12ന് യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ ജയിച്ചെത്തുന്ന ടീമുമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. തുടർന്ന് ഡിസംബർ 14 ന് പാകിസ്ഥാനുമായി മത്സരിക്കും. ഡിസംബർ 16 ന് മറ്റൊരു മത്സരവും കളിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് ബിയില്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് ടീമുകള്‍ക്ക് പുറമെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ ജയിച്ചെത്തുന്ന ഒരു ടീം കൂടി ഉണ്ടാകും. സെമിഫൈനൽ ഡിസംബർ 19 നും ഫൈനൽ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡിസംബർ 21 നും നടക്കും.

അണ്ടര്‍ 19 ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: ആയുഷ് മാത്രെ (ക്യാപ്റ്റൻ), വൈഭവ് സൂര്യവൻഷി, വിഹാൻ മൽഹോത്ര (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), വേദാന്ത് ത്രിവേദി, അഭിഗ്യാൻ കുണ്ടു, ഹർവൻഷ് സിംഗ്, യുവരാജ് ഗോഹിൽ, കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ, ഖിലാൻ എ. പട്ടേൽ, നമൻ പുഷ്പക്, ഡി ദീപേഷ്, ഹെനിൽ മോഹൻ കുമാർ, എ കിഷൻ കുമാർ.

സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ കളിക്കാർ : രാഹുൽ കുമാർ, ഹേംകുദേശൻ ജെ, ബി കെ കിഷോർ, ആദിത്യ റാവത്ത്.

