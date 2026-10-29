ഇരട്ടി മധുരം! സീനിയർ ഗേൾസ് ജാവലിന് ത്രോയിൽ രണ്ടാം തവണയും തുടർച്ചയായി സ്വർണം നേടി അവന്തിക സുനിൽകുമാർ
ഇടുക്കി കുമാരമംഗലം എംകെഎൻഎംഎച്ച്എസ്എസ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനിയാണ് അവന്തിക.
Published : October 29, 2026 at 8:02 PM IST
കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ സീനിയർ ഗേൾസ് ജാവലിന് ത്രോയിൽ രണ്ടാം തവണയും തുടർച്ചയായി സ്വർണം നേടി അവന്തിക സുനിൽകുമാർ. ഇടുക്കി കുമാരമംഗലം എംകെഎൻഎംഎച്ച്എസ്എസ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനിയാണ് അവന്തിക. ഇത്തവണ സ്വർണം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കാൻ ആയില്ലെന്ന സങ്കടമാണ് അവന്തികക്ക് ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ 34.15മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് സ്വർണം നേടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ 33.13മീറ്റർ മാത്രമാണ് എറിയാൻ സാധിച്ചതെന്നും അവന്തിക ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"കഴിഞ്ഞ തവണയാണ് കുറച്ച് കൂടി ശക്തമായ മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പരിശീലനത്തിൻ്റെ കുറവാണ് മികവിൽ അല്പം കുറവ് വരാൻ കാരണം. എന്നിരുന്നാലും വിജയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്," അവന്തിക ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
പ്രകടനത്തിൽ അൽപം മികവ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാന സ്കൂൾ മീറ്റിലും സ്വർണം നേടാനായത് അവന്തികയെ സംബന്ധിച്ച് ഇരട്ടി മധുരമാണ്. പരിശീലകനായ ബേബി ഫ്രാൻസിസിന് കീഴിലുള്ള തീവ്ര പരിശീലനമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹയാക്കിയതെന്നും അവന്തിക പറഞ്ഞു. എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്ത സുനിൽകുമാറാണ് അവന്തികയുടെ പിതാവ്. ഹൈജമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ സുനിൽകുമാറും നേരത്തെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ടീച്ചറായ മിനിജയാണ് അവന്തികയുടെ മാതാവ്. സഹോദരി അനാർക്കലിയും ഹൈജമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സ്വർണം നേടിയ താരങ്ങൾ
ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. കായികമേളയിൽ 15 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോഡ് കാറ്റിൽപ്പറത്തി സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ആലപ്പുഴയുടെ ടി എം അതുൽ വേഗരാജാവായി. ആലപ്പുഴ ചാരമംഗലം ഗവൺമെൻ്റ് ഡിവിഎച്ച്എസ്എസിലെ വിദ്യാർഥിയായ അതുൽ 10.63 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് സുവർണ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
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2011ൽ കോതമംഗലം മാർ ബേസിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ജിജിൻ വിജയൻ കുറിച്ച 10.70 സെക്കൻഡിൻ്റെ മീറ്റ് റെക്കോഡാണ് അതുലിൻ്റെ കുതിപ്പിൽ പഴങ്കഥയായത്. 2010ൽ സുജിത് കുട്ടൻ സ്ഥാപിച്ച 10.90 സെക്കൻഡിൻ്റെ റെക്കോഡാണ് ജിജിൻ അന്ന് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ആ ചരിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതുൽ തിരുത്തിയെഴുതിയത്.
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ഋതുപർണ വിജയിയായി. 12.43 സെക്കൻഡിൽ ഓടിയാണ് സ്വർണ നേട്ടം. ആൺകുട്ടികളുടെ ജൂനിയർ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ 11.02 സെക്കൻഡിൽ ഓടി ആലപ്പുഴ എച്ച്എസ്എസിലെ മിലൻ ജോർജ് ഒന്നാമതെത്തി. പെൺകുട്ടികളുടെ ജൂനിയർ 100 മീറ്ററിൽ 12.29 സെക്കൻഡിൽ ഓടി തിരുവനന്തപുരം ജിവി രാജയിലെ ജിൽഷ ജിനിൽ ഒന്നാമതെത്തി.
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