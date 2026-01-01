ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ; മിച്ചൽ മാർഷ് നയിക്കും, 5 സ്പിന്നർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി
ഗ്രൂപ്പ് ബിയില് ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ എന്നീ ടീമുകള്ക്കൊപ്പമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ.
January 1, 2026
ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനുള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ. 15 അംഗ ടീമിനെ മിച്ചൽ മാർഷ് നയിക്കും. മിച്ചൽ ഓവനെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോള് നേരത്തെ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായ പേസ് ജോഡികളായ പാറ്റ് കമ്മിൻസ്-ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, മധ്യനിര ബാറ്റര് ടിം ഡേവിഡ് എന്നിവരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ആഷസ് ടെസ്റ്റില് പരിക്കേറ്റതിന് ശേഷം കമ്മിൻസ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം, ഹാസൽവുഡിന് ഹാംസ്ട്രിംഗിന് പരിക്കേറ്റതിനാൽ മുഴുവൻ ആഷസ് പരമ്പരയും നഷ്ടമായിരുന്നു. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ ഹോബാർട്ട് ഹറികെയ്ൻസിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ടിം ഡേവിഡിന് പരിക്കേറ്റത്.
ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിനായി ഓസ്ട്രേലിയ ടീമിൽ അഞ്ച് സ്പിന്നർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ആദം സാംപ, മാത്യു കുഹ്നെമാൻ, കൂപ്പർ കോണോളി, ഓൾറൗണ്ടർ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ, മാത്യു ഷോർട്ട് എന്നിവരാണ് ഇടം നേടിയത്. 'ടി20 ടീം അടുത്തിടെ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ചതായി ചീഫ് സെലക്ടർ ജോർജ് ബെയ്ലി പറഞ്ഞു.
ശ്രീലങ്കയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കളിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് സെലക്ഷൻ പാനലിനെ സഹായിച്ചു. പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ടിം ഡേവിഡ് എന്നിവർ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്, ലോകകപ്പിന് അവർ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രാഥമിക ടീമാണ്, അതിനാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലോകകപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായി ജനുവരി അവസാനം ഓസ്ട്രേലിയ പാകിസ്ഥാനിൽ മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും. ഈ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അയർലൻഡ്, ഒമാൻ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്വെ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ലോകകപ്പില് ഓസ്ട്രേലിയ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന അവർ ഫെബ്രുവരി 11 ന് കൊളംബോയിൽ അയർലൻഡിനെതിരെ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കും.
2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
- ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതർലാൻഡ്സ്, പാകിസ്ഥാൻ
- ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഓസ്ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ
- ഗ്രൂപ്പ് സി: ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറ്റലി, നേപ്പാൾ
- ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, കാനഡ, യുഎഇ
2026 ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം: മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, കൂപ്പർ കോണോളി, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ടിം ഡേവിഡ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, നഥാൻ എല്ലിസ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മാറ്റ് കുഹ്നെമാൻ, ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ, മാത്യു ഷോർട്ട്, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, ആദം സാംപ.