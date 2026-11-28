38-ാം വയസ്സിൽ മരണം കവർന്ന WWE കരുത്തൻ; ബ്രോൺസൺ റീഡിന്റെ വിയോഗത്തിന് പിന്നിലെന്ത്?
റിംഗിലെ പോരാളി വീണു; ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെയും മകളെയും തനിച്ചാക്കി ബ്രോൺസൺ റീഡ് മടങ്ങി.
Published : November 28, 2026 at 5:09 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: പ്രശസ്ത പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗ് താരവും ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വദേശിയുമായ ബ്രോൺസൺ റീഡ് (38) അന്തരിച്ചു. വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് എന്റര്ടൈൻമെന്റ് (ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇ) ആണ് താരത്തിന്റെ വിയോഗവാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. ജെർമെയ്ൻ ഹാലി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. ആരോഗ്യപരമായ സങ്കീർണ്ണതകളെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മരണകാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
"ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇയിലെ അതികായനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ജെർമെയ്ൻ. അതിലുപരി, അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച വ്യക്തിയും, കുടുംബത്തോട് ഏറെ സ്നേഹമുള്ളയാളും, സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു," ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇ അനുശോചനക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ പെയ്ജിന്റേയും മകളുടെയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ജോർജിയയിലെ ഏഥൻസിലുള്ള അക്കിൻസ് ഫോർഡ് അരീനയിൽ നടന്ന ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇ ഇവന്റില് ഹാലിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. പത്ത് തവണ മണി മുഴക്കിയാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. കനേഡിയൻ താരം കെവിൻ ഓവൻസ് 'ബ്രോൺസൺ' എന്ന് എഴുതിയ ആംബാൻഡ് ധരിച്ചാണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്.
WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb— WWE (@WWE) November 28, 2026
"ഈ റിംഗിലെ പ്രകടനങ്ങൾക്കപ്പുറം, അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായും അറിയാം. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പരസ്പരം കരുതാനും സ്നേഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനുമാണ്," മത്സരശേഷം ആരാധകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കെവിൻ ഓവൻസ് പറഞ്ഞു.
മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ റിക്ക് ഫ്ലെയർ, ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമർ ഡയമണ്ട് ഡാളസ് പേജ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ബ്രണ്ടൻ വിങ്ക് (ഡ്യൂക്ക് ഹാൻസൺ) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 2005-ൽ 38-ാം വയസ്സിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ച ഇതിഹാസ താരം എഡ്ഡി ഗ്വെറേറോയെയാണ് ബ്രോൺസണിന്റെ വിയോഗം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഡയമണ്ട് ഡാളസ് പേജ് കുറിച്ചു.
Jermaine “Bronson Reed” Haley has died at age 38, WWE has announced. More details: https://t.co/6jh4GjeWR9 https://t.co/uHJxXkWmNl— B/R Wrestling (@BRWrestling) November 28, 2026
നവംബർ ആദ്യവാരം സൗദിയിലെ റിയാദിൽ നടന്ന 'ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇ ക്രൗൺ ജുവൽ' ഇവന്റിനിടെയുണ്ടായ പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഹാലി സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയായിരുന്നുവെന്ന് റെസ്ലിംഗ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അന്ന് മത്സരമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും, ഒരു സംഘർഷത്തിനിടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മേശകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
'ജോണ റോക്ക്', 'ജെ-റോക്ക്' എന്നീ പേരുകളിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റെസ്ലിംഗ് രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന ഹാലി 2019-ലാണ് ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇയിൽ എത്തിയത്. 2021-ൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി. 2024-ലെ ആന്ദ്രേ ദി ജയന്റ് മെമ്മോറിയൽ ബാറ്റിൽ റോയൽ വിജയിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കിടെ അന്തരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രമുഖ റെസ്ലിംഗ് താരമാണ് ഹാലി. സെപ്റ്റംബറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് റെസ്ലിംഗ് താരം ബെഞ്ചമിൻ സാറ്റർലി 40-ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചിരുന്നു.