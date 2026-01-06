ETV Bharat / sports

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വിജയികൾക്ക് ജാക്പോട്ട്..! 25.13 കോടി രൂപ സമ്മാനത്തുക, 16% വർധനവ്

മൊത്തം സമ്മാനത്തുക 111.5 മില്യൺ ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 675 കോടി രൂപ).

Australian Open
Spain's Rafael Nadal (L) poses with the winner's trophy next to Russia's Daniil Medvedev after Australian Open 2022 final (AFP)
ഹൈദരാബാദ്: ടെന്നീസ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ചു. 111.5 മില്യൺ ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 675 കോടി രൂപ) മൊത്തം സമ്മാനത്തുകയായി നല്‍കുന്നത്. മുൻ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 16 ശതമാനം വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാർക്ക് മികച്ച തുക ലഭിക്കും. പുരുഷ, വനിതാ സിംഗിൾസ് ഇനങ്ങളിലെ വിജയികൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 4.15 മില്യൺ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർ (25.13 കോടി) ലഭിക്കും, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയ 3.5 മില്യൺ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളറിൽ നിന്ന് 19 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.

റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പിന് 2.15 മില്യൺ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർ സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കും, സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകൾക്ക് മത്സരത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് 1.25 മില്യൺ ലഭിക്കും. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്താകുന്ന കളിക്കാർക്ക് 150,000 ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർ സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കും, യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ പുറത്താകുന്നവർക്ക് 40,500 ഡോളർ ലഭിക്കും. പുതിയ ഘടനയിൽ എല്ലാ സിംഗിൾസ്, ഡബിൾസ് കളിക്കാർക്കും മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞത് 10 ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൂടാതെ, യാത്രാ സഹായത്തിലും (67%) ക്ഷേമ സംരംഭങ്ങളിലും ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള കളിക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ടെന്നീസ് ഓസ്‌ട്രേലിയ തയ്യാറാണെന്ന് ടൂർണമെന്‍റ് ഡയറക്ടർ ക്രെയ്ഗ് ടൈലി പറഞ്ഞു. '2023 മുതൽ യോഗ്യതാ സമ്മാനത്തുക 55 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചത് മുതൽ കളിക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വരെ, എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നീസ് സുസ്ഥിരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ടൈലി പറഞ്ഞു. ജനുവരി 18 മുതൽ മെൽബൺ പാർക്കിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ആരംഭിക്കും. പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ജാനിക് സിന്നറും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ മാഡിസൺ കീസുമാണ് ശ്രദ്ധേയമത്സരാര്‍ഥികള്‍.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വിജയികൾ (2015 മുതല്‍ 2025 വരെ)

  • 2015- നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് (സെർബിയ), സെറീന വില്യംസ് (യുഎസ്എ)
  • 2016- നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് (സെർബിയ), ആഞ്ചലിക് കെർബർ (ജർമ്മനി)
  • 2017- റോജർ ഫെഡറർ (സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്), സെറീന വില്യംസ് (യുഎസ്എ)
  • 2018- റോജർ ഫെഡറർ (സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്), കരോലിൻ വോസ്നിയാക്കി (ഡെൻമാർക്ക്)
  • 2019- നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് (സെർബിയ), നവോമി ഒസാക്ക (ജപ്പാൻ)
  • 2020- നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് (സെർബിയ), സോഫിയ കെനിൻ (യുഎസ്എ)
  • 2021- നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് (സെർബിയ), നവോമി ഒസാക്ക (ജപ്പാൻ)
  • 2022- റാഫേൽ നദാൽ (സ്പെയിൻ), ആഷ്‌ലി ബാർട്ടി (ഓസ്ട്രേലിയ)
  • 2023- നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് (സെർബിയ), അരിന സബലെങ്ക (ബെലാറസ്)
  • 2024- ജാനിക് സിന്നർ (ഇറ്റലി), അരിന സബലെങ്ക (ബെലാറസ്)
  • 2025- ജാനിക് സിന്നർ (ഇറ്റലി), മാഡിസൺ കീസ് (യുഎസ്എ)

