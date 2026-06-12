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ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ: പി.വി സിന്ധു സെമിഫൈനലിൽ; തൻവിയും പുരുഷ ഡബിൾസ് സഖ്യവും പുറത്തായി

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ: ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് താരത്തെ തകർത്തു, പി.വി സിന്ധു സെമിഫൈനലിൽ

PV Sindhu
File photo: PV Sindhu (Badminton Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 4:09 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ താരം പി.വി. സിന്ധു സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. വനിതാ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ചെൻ സു യുവിനെ കനത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തകർത്താണ് ലോക പത്താം നമ്പർ താരമായ സിന്ധു അവസാന നാലിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

കേവലം 27 മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ഏകപക്ഷീയമായ മത്സരത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ സിന്ധു 21-6, 21-9 എന്ന സ്കോറിനാണ് ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് താരത്തെ തറപറ്റിച്ചത്. ടൂർണമെന്‍റിലെ മൂന്നാം സീഡായ സിന്ധുവിന്‍റെ ഈ സീസണിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം സെമിഫൈനൽ പ്രവേശനമാണിത്. ഇതിനുമുമ്പ് മലേഷ്യ ഓപ്പണിലാണ് സിന്ധു സെമിയിലെത്തിയത്. സമീപകാലത്തെ ഫോമില്ലായ്‌മയ്‌ക്കും തിരിച്ചടികൾക്കും ശേഷം സിന്ധുവിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഉജ്ജ്വല വിജയം.

സെമിയിൽ സ്വപ്‌നപ്പോരാട്ടം

ആവേശം നിറഞ്ഞ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യനും ടൂർണമെന്‍റിലെ ഒന്നാം സീഡുമായ ജപ്പാന്‍റെ അകാനെ യമഗുച്ചിയാണ് സിന്ധുവിന്‍റെ എതിരാളി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇരുതാരങ്ങളും നേർക്കുനേർ വരുന്ന 29-ാമത്തെ മത്സരമാണിത്. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകളിൽ 15-13 എന്ന മാർജിനിൽ സിന്ധുവിനാണ് നേരിയ മുൻതൂക്കമെങ്കിലും, ഇരുവരും തമ്മിൽ മാറ്റുരച്ച അവസാന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നാലിലും വിജയം ജാപ്പനീസ് താരത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും.

തൻവി ശർമ്മയുടെ വീരോചിത കുതിപ്പിന് അന്ത്യം

ഇന്ത്യയുടെ യുവ പ്രതീക്ഷയും ലോക ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റണ്ണറപ്പുമായ തൻവി ശർമ്മയുടെ കുതിപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അവസാനിച്ചു. കരുത്തയായ അകാനെ യമഗുച്ചിയോട് നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കാണ് (21-14, 21-14) തൻവി കീഴടങ്ങിയത്. 32 മിനിറ്റ് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ യമഗുച്ചിയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തെയും കൃത്യതയാർന്ന ഷോട്ടുകളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ തൻവിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ക്വാർട്ടറിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ സീനിയർ താരം മാളവിക ബൻസോദിനെ (21-12, 21-15) അട്ടിമറിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ പതിനേഴുകാരിയായ തൻവി ഭാവി വാഗ്ദാനമാണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു.

പുരുഷ ഡബിൾസ് സഖ്യം പുറത്തായി

അതേസമയം പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിരാശ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിഹരൻ അംശ കരുണൻ - എം.ആർ. അർജുൻ സഖ്യം ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് സഖ്യത്തിനെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഗെയിമിനിടെ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം പരിക്കുമൂലം കളം വിടുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ നടന്ന ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ മൈക്കൽ ഓവൻ - ഡിലൻ സൊജാസ സഖ്യത്തെ 21-17, 21-17 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവർ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത്. നേരത്തെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ പി.വി. സിന്ധു സഹ ഇന്ത്യൻ താരം ഇഷാറാണി ബറുവയെ (22-20, 21-12) കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്.

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