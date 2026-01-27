ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ 2026: അൽകാരസും സബലെങ്കയും സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി
നാളെ നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളിൽ ജോക്കോവിച്ച് ലോറെൻസോ മുസെറ്റിയെയും, യാനിക്ക് സിന്നർ ബെൻ ഷെൽട്ടനെയും നേരിടും.
മെൽബൺ: ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണില് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരങ്ങളായ കാർലോസ് അൽകാരസും അരിന സബലെങ്കയും സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. പുരുഷ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തില് അൽകാരസ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അലക്സ് ഡി മിനോറിനെയായിരുന്നു നേരിട്ടത്. വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തില് ഡി മിനോറിനെ 7-5, 6-2, 6-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് സ്പാനിഷ് താരം തോല്പ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത അൽകാരസ്, ആദ്യ സെറ്റ് 7-5 ന് സ്വന്തമാക്കി.
രണ്ടാം സെറ്റിലും ആധിപത്യം പുലർത്തിയ താരം 6-2 നും മൂന്നാം സെറ്റും 6-1 നും സ്വന്തമാക്കി. ജർമൻ താരം അലക്സാണ്ടർ സിവറേവിനെയാണ് സെമിയിൽ അൽകാരസ് നേരിടുന്നത്. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട മത്സരത്തിനൊടുവില് അമേരിക്കയുടെ ലേണർ ടിയനെ 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3) എന്ന സ്കോറിന് വീഴ്ത്തിയാണ് സിവറേവ് സെമി കടന്നത്. 22 കാരനായ കാർലോസ് അല്കാരസ് ഇതുവരെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിന്റെ സെമിയിലെത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഉയർത്താത്ത ഒരേയൊരു സ്ലാം കിരീടമാണിത്.
വനിതാ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ, അമേരിക്കയുടെ ഇവാ ജോവിച്ച് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ബെലാറസിന്റെ അരിന സബലെങ്കയെ നേരിട്ടു. മത്സരത്തിൽ സബലെങ്ക മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇവാ ജോവിച്ചിനെ 6-3, 6-0 എന്നീ സെറ്റുകൾക്ക് വീഴ്ത്തി താരം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി.
മറ്റൊരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഉക്രെയ്നിന്റെ എലീന സ്വിറ്റോലിന ലോക മൂന്നാം നമ്പർ താരം അമേരിക്കയുടെ കൊക്കോ കോഫിനെ നേരിട്ടു. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സ്വിറ്റോലിന ആദ്യ സെറ്റ് 6-1 ന് സ്വന്തമാക്കി. തുടർന്ന് രണ്ടാം സെറ്റിലും താരം ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതോടെ രണ്ടാം സെറ്റ് 6-2 ന് അവർ സ്വന്തമാക്കി. എലീന സ്വിറ്റോലിന 6-1, 6-2 എന്ന നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് കൊക്കോ ഗൗഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സെമിഫൈനലിലേക്ക് കടന്നു.
അതേസമയം നാളെ നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ നൊവാക്ക് ജോക്കോവിച്ച് ലോറെൻസോ മുസെറ്റിയെയും, യാനിക്ക് സിന്നർ ബെൻ ഷെൽട്ടനെയും നേരിടും. കൂടാതെ സെമി ലക്ഷ്യമാക്കി നിലവിലെ വിമ്പിൾഡൺ ചാമ്പ്യൻ ഇഗ സ്വിയാട്ടെക്കും എലീന റിബൈക്കിനയും നാളെയിറങ്ങും.
