ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ 2025: ലക്ഷ്യ സെന് സെമിയില്, സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പുറത്തായി
എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ് പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ പുറത്തായി.
Published : November 21, 2025 at 3:22 PM IST
സിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റില് ലക്ഷ്യ സെന് സെമിയില് പ്രവേശിച്ചു. ക്വാര്ട്ടര് മത്സരത്തില് മറ്റൊരു ഇന്ത്യന് താരമായ ആയുഷ് ഷെട്ടിയുടെ വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിച്ചാണ് ലക്ഷ്യ സെമി കടന്നത്. 52 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ 23-21, 21-11 എന്ന സ്കോറിനാണ് ആയുഷ് ഷെട്ടി വീണത്. ആദ്യ ഗെയിമിൽ രണ്ട് ഷട്ട്ലർമാരും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ, ആദ്യ സെറ്റ് 23-21 ന് നേടി ആയുഷ് ഷെട്ടിക്ക് ലക്ഷ്യ സെൻ ഒരു ഷോക്ക് നൽകി. പിന്നീട് ആരംഭിച്ച രണ്ടാം സെറ്റും ആവേശം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. രണ്ടാം സെറ്റിന്റെ അവസാനം ലക്ഷ്യ സെൻ 21-11 ന് വിജയിച്ചു.
യുഎസ് ഓപ്പൺ ജേതാവായ ആയുഷ് ഷെട്ടി, ഈ വർഷം ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ടൂർ കിരീടം നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റണ് കളിക്കാരനാണ്. നവംബർ 23നു നടക്കുന്ന സെമിഫൈനലിൽ ലക്ഷ്യ സെൻ തായ്വാന്റെ ചൗ തീൻ-ചെനിനെ നേരിടും. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ ഡബിൾസ് താരങ്ങളായ സാത്വിക്സായിരാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി - ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തായി. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ മുഹമ്മദ് ഷോഹിബുൾ ഫിക്രി, ഫജർ അൽഫിയാൻ സഖ്യത്തോട് 21-19, 21-15 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് പരാജയപ്പെട്ടത്.
നേരത്തെ ചൈന ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 1000 കിരീടം നേടിയ ഇന്തോനേഷ്യൻ സഖ്യം ഡെൻമാർക്ക്, കൊറിയ, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ എന്നിവയിൽ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോക 13-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്ന ടീമിനെതിരെ, സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം ആദ്യ ഗെയിമിൽ 7-2 എന്ന ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. എന്നാല്, ഇന്തോനേഷ്യക്കാർ ഗെയിമിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്റെ ലീഡ് തകര്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇന്നലെ നടന്ന പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരം എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ആൽവി ഫർഹാനോട് 19-21, 10-21 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ കിദംബി ശ്രീകാന്ത് ജപ്പാന്റെ ഷോക്കോ ഒകാവയോട് 20-22, 16-21 എന്ന സ്കോറിന് തോറ്റു പുറത്തായി.
മറ്റ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ
ഇന്ന് നടന്ന മറ്റൊരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ തായ്വാന്റെ ലിൻ ഷുൻ യി ജപ്പാന്റെ ഷോക്കോ ഒകാവയെ 21-17, 21-10 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. കൂടാതെ തായ്വാന്റെ തീൻ-ചെൻ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ അൽവി ഫർഹാനെ 13-21, 23-21, 21-16 എന്ന സ്കോറിന് വീഴ്ത്തി സെമി ബെര്ത്ത് ഉറപ്പിച്ചു.
