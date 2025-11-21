ETV Bharat / sports

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ 2025: ലക്ഷ്യ സെന്‍ സെമിയില്‍, സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പുറത്തായി

എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ് പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ പുറത്തായി.

Lakshya Sen
Lakshya Sen (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സിഡ്‌നിയിൽ നടക്കുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ലക്ഷ്യ സെന്‍ സെമിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ക്വാര്‍ട്ടര്‍ മത്സരത്തില്‍ മറ്റൊരു ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആയുഷ് ഷെട്ടിയുടെ വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിച്ചാണ് ലക്ഷ്യ സെമി കടന്നത്. 52 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ 23-21, 21-11 എന്ന സ്കോറിനാണ് ആയുഷ് ഷെട്ടി വീണത്. ആദ്യ ഗെയിമിൽ രണ്ട് ഷട്ട്ലർമാരും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ, ആദ്യ സെറ്റ് 23-21 ന് നേടി ആയുഷ് ഷെട്ടിക്ക് ലക്ഷ്യ സെൻ ഒരു ഷോക്ക് നൽകി. പിന്നീട് ആരംഭിച്ച രണ്ടാം സെറ്റും ആവേശം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. രണ്ടാം സെറ്റിന്‍റെ അവസാനം ലക്ഷ്യ സെൻ 21-11 ന് വിജയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുഎസ് ഓപ്പൺ ജേതാവായ ആയുഷ് ഷെട്ടി, ഈ വർഷം ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ടൂർ കിരീടം നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ കളിക്കാരനാണ്. നവംബർ 23നു നടക്കുന്ന സെമിഫൈനലിൽ ലക്ഷ്യ സെൻ തായ്‌വാന്‍റെ ചൗ തീൻ-ചെനിനെ നേരിടും. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ ഡബിൾസ് താരങ്ങളായ സാത്വിക്‌സായിരാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി - ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തായി. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ മുഹമ്മദ് ഷോഹിബുൾ ഫിക്രി, ഫജർ അൽഫിയാൻ സഖ്യത്തോട് 21-19, 21-15 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടത്.

നേരത്തെ ചൈന ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 1000 കിരീടം നേടിയ ഇന്തോനേഷ്യൻ സഖ്യം ഡെൻമാർക്ക്, കൊറിയ, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ എന്നിവയിൽ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോക 13-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്ന ടീമിനെതിരെ, സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം ആദ്യ ഗെയിമിൽ 7-2 എന്ന ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്തോനേഷ്യക്കാർ ഗെയിമിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്‍റെ ലീഡ് തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇന്നലെ നടന്ന പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരം എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ആൽവി ഫർഹാനോട് 19-21, 10-21 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ കിദംബി ശ്രീകാന്ത് ജപ്പാന്‍റെ ഷോക്കോ ഒകാവയോട് 20-22, 16-21 എന്ന സ്കോറിന് തോറ്റു പുറത്തായി.

മറ്റ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ

ഇന്ന് നടന്ന മറ്റൊരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ തായ്‌വാന്‍റെ ലിൻ ഷുൻ യി ജപ്പാന്‍റെ ഷോക്കോ ഒകാവയെ 21-17, 21-10 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. കൂടാതെ തായ്‌വാന്‍റെ തീൻ-ചെൻ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ അൽവി ഫർഹാനെ 13-21, 23-21, 21-16 എന്ന സ്കോറിന് വീഴ്‌ത്തി സെമി ബെര്‍ത്ത് ഉറപ്പിച്ചു.

Also Read: വിവാഹനിശ്ചയം സ്ഥിരീകരിച്ച് സ്‌മൃതി മന്ദാന; സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ഡാൻസ് വീഡിയോ വെെറല്‍

TAGGED:

LAKSHYA SEN AUSTRALIAN OPEN SEMIS
AYUSH SHETTY EXIT AUSTRALIAN OPEN
AUSTRALIAN OPEN 2025 SEMIFINALS
ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ 2025
SATWIK CHIRAG KNOCKED OUT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.