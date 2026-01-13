ETV Bharat / sports

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം അലീസ ഹീലി വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഇന്ത്യക്കെതിരെ അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം വിരമിക്കുമെന്ന് അലീസ ഹീലി.

Alyssa Healy
Australian Captain Alyssa Healy Announces Shock Retirement from International Cricket (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഹോം പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുമെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസം അലീസ ഹീലി. 16 വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട്, താൻ സഹ-ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന വില്ലോ ടോക്ക് പോഡ്‌കാസ്റ്റിലാണ് ഹീലി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2010 ഫെബ്രുവരിയിൽ രണ്ട് വൈറ്റ്-ബോൾ ഫോർമാറ്റുകളിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിനുശേഷം ഏഴ് ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങളിലും (ഒരു ഏകദിനം, ആറ് ടി20ഐ) കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡലിലും താരം പങ്കാളിയായി.

35കാരിയായ ഹീലി 10 ടെസ്റ്റിലും 123 ഏകദിനങ്ങളിലും 162 ടി20യിലും ഓസ്ട്രേലിയക്കായി കളിച്ചു. വിവിധ ഫോര്‍മാറ്റുകളിലായി 300ലേറെ മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച അലീസ ഹീലി 7000ൽ അധികം റണ്‍സും വിക്കറ്റിന് പിന്നില്‍ 275 പുറത്താകലുകളിലും പങ്കാളിയായി.

Alyssa Healy
Alyssa Healy (IANS)

വനിതാ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറായാണ് താരം വിരമിക്കുന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ വനിതാ ടീമിനായി ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചവരിൽ ഒരാളാണ് ഹീലി, മെഗ് ലാനിംഗ് (8,352), എല്ലിസ് പെറി (7,607) എന്നിവർക്ക് പിന്നിൽ 7,106 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

'വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പരമ്പര ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കായി എന്‍റെ അവസാന പരമ്പരയാകുമെന്ന് ഹീലി പറഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ ടി20 ലോകകപ്പിന് ഞാനില്ല, എന്‍റെ കരിയർ പൂർത്തിയാക്കാനും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ നയിക്കാനുമുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ആവേശത്തിലാണെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കരിയറിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ ഹീലി നിരവധി പരിക്കുകളാണ് നേരിട്ടത്. അടുത്തിടെ WBBL സീസണിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ തള്ളവിരലിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു, അതേസമയം കാലിന് പരിക്കേറ്റതിനാൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ അവസാന രണ്ട് ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളും താരത്തിനു നഷ്‌ടമായി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടി20 ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ മൂന്ന് ഹോം ടി20 മത്സരങ്ങളും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ മൂന്ന് വിദേശ മത്സരങ്ങളും കളിക്കും. അതേസമയം ഹീലിക്ക് എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും പകരം വയ്ക്കാൻ ആരുമില്ല. തഹ്ലിയ മക്ഗ്രാത്താണ് നിലവിലെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, അതേസമയം ആഷ്‌ലീ ഗാർഡ്‌നറും ഫോബ് ലിച്ച്‌ഫീൽഡും സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

Harmanpreet kaur, Alyssa Healy
Harmanpreet kaur, Alyssa Healy (IANS)

കൂടാതെ, ഹീലി ആഭ്യന്തര, ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിലും ഫിനിഷ് ചെയ്യും. ഈ സീസണിലെ വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് ലേലത്തിൽ ഇടം നേടിയില്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം വലതു കാലിനേറ്റ പരിക്കുമൂലം അവർക്ക് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പുരുഷ ടീം അംഗം മിച്ചൽ സ്റ്റാർക് ആണ് ഹിലിയുടെ ഭർത്താവ്.

Also Read: ജയം തുടര്‍ന്ന് ആര്‍സിബി: യുപി വാരിയേഴ്‌സിനെ ഒന്‍പതുവിക്കറ്റിനു വീഴ്‌ത്തി, പോയന്‍റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്

TAGGED:

ALYSSA HEALY RETIREMENT
ALYSSA HEALY FINAL SERIES
ALYSSA HEALY VS INDIA
ALYSSA HEALY CAREER HIGHLIGHTS
ALYSSA HEALY ANNOUNCES RETIREMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.