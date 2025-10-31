ETV Bharat / sports

മെല്‍ബണില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ദയനീയ തോല്‍വി; രണ്ടാം ടി20യില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്ക് നാലുവിക്കറ്റ് ജയം

ഇന്ത്യയെ 125 റണ്‍സിന് ഓള്‍ഔട്ടാക്കിയ ഓസ്‌ട്രേലിയ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി വിജയത്തിലെത്തി.

INDIA VS AUSTRALIA 2ND T20I
Australia win by four wickets in second T20I against India (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
ന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് നാല് വിക്കറ്റ് വിജയം. ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയെ 125 റണ്‍സിന് ഓള്‍ഔട്ടാക്കിയ ഓസ്‌ട്രേലിയ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി വിജയത്തിലെത്തി. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില്‍ 1-0ന് ഓസീസ് മുന്നിലെത്തി. കാന്‍ബറയില്‍ നടന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

മറുപടിയിൽ മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓസീസിനു ലഭിച്ചത്. 46 റൺസെടുത്ത മിച്ചൽ മാര്‍ഷാണ് ഓസീസ് നിരയില്‍ തിളങ്ങിയത്. ട്രാവിസ് ഹെഡ് (28), ജോഷ് ഇംഗ്ലിഷ് (20) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട നിലയില്‍ പൊരുതി. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ 51 റൺസാണ് മാര്‍ഷും ട്രാവിസും കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ഹെഡിനെ അഞ്ചാം ഓവറിൽ വരുൺ ചക്രവർത്തി തിലക് വർമയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചു. പിന്നാലെ കുൽദീപ് മിച്ചൽ മാർഷിനെ വീഴ്ത്തി.ടിം ഡേവിഡിനെ വരുൺ സ്വന്തം പന്തിൽ ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.

നേരത്തെ ഇന്ത്യ 18.4 ഓവറിൽ 125 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി. 37 പന്തുകൾ നേരിട്ട അഭിഷേക് ശര്‍മ 68 റൺസെടുത്ത് ടോപ് സ്കോററായി. ഹർഷിത് റാണ 35 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി. 32 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാലു വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിരുന്നു. ശുഭ്മൻ ഗിൽ (അഞ്ച്), സഞ്ജു സാംസൺ (രണ്ട്), സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് (ഒന്ന്), തിലക് വർമ (പൂജ്യം) എന്നിവരാണു പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ തന്നെ പുറത്തായത്. ജോഷ് ഹെയ്സൽ‌വുഡിന്‍റെ പന്തിൽ‌ മിച്ചൽ മാർഷ് ക്യാച്ചെടുത്താണ് ഗില്‍ പുറത്താകുന്നത്.

നേഥൻ എലിസിന്‍റെ പന്തിൽ സഞ്ജു എൽബിഡബ്ല്യുയാവുകയായിരുന്നു. ഡിആർഎസ് എടുത്തുനോക്കിയെങ്കിലും റീപ്ലേയിൽ ഔട്ടെന്നു വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയക്കായി ജോഷ് ഹേസല്‍വുഡ് മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ സേവിയര്‍ ബാര്‍ട്‌ലെറ്റും നഥാന്‍ എല്ലിസും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

പത്ത് മത്സരങ്ങളുടെ വിജയ പരമ്പരയ്ക്ക് തിരശ്ശീല

മെൽബണിലെ തോൽവിയോടെ, ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയ പരമ്പരയും അവസാനിച്ചു. ഈ മത്സരത്തിന് മുമ്പ്, പത്ത് ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഒമ്പതെണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു, അതേസമയം ഒരു മത്സരം സമനിലയിലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, 2008 ന് ശേഷം ഈ മൈതാനത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ടി20 തോൽവിയാണിത്.

