ഓസീസിന് 168 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യമുയര്‍ത്തി ഇന്ത്യ; ജിതേഷ് നിരാശപ്പെടുത്തി, ഗില്‍ ടോപ്‌ സ്‌കോറര്‍

സഞ്ജുവിന്‍റെ പകരക്കാരനായി ടീമിലെത്തിയ ജിതേഷ് ശർമ്മ മൂന്ന് റണ്‍സില്‍ പുറത്തായി.

IND VS AUS 4TH T20
IND VS AUS 4TH T20 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 4:23 PM IST

ന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ നാലാം ടി20യിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 168 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 167 റൺസെടുത്തു. ക്വീൻസ്‌ലാന്‍റിലെ കരാര ഓവലിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷ് ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്നിങ്‌സ് ഓപ്പൺ ചെയ്‌തത് അഭിഷേക് ശർമ്മയും ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലുമായിരുന്നു. 6.4 ഓവറിൽ ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 56 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ ഏഴാം ഓവറിൽ അഭിഷേക് ശർമയെ സ്‌പിന്നർ ആദം സാംപ ടിം ഡേവിഡിന്‍റെ കൈകളിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് 22 റൺസ് നേടിയ ശിവം ദുബെയും പുറത്തായി. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലാണ് (46) ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ തിളങ്ങിയത്. 39 പന്തിൽ നിന്ന് 4 ഫോറുകളും 1 സിക്‌സറും ഉൾപ്പെടെ ടീമിന്‍റെ ടോപ് സ്‌കോററായത് ഗില്ലാണ്. സൂര്യകുമാർ യാദവ് 20 ഉം തിലക് വർമ്മ 5 റണ്‍സുമെടുത്തു. സഞ്ജുവിന്‍റെ പകരക്കാരനായി ടീമിലെത്തിയ ജിതേഷ് ശർമ്മ മൂന്ന് റണ്‍സില്‍ പുറത്തായത് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിരയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ 12 റൺസ് നേടി പുറത്തായി. സുന്ദറിന് പിന്നാലെ അർഷ്‌ദീപും റണ്ണൊന്നും നേടാതെ പുറത്തായി. വരുൺ ചക്രവർത്തി ഒരു റൺസുമെടുത്തു. ഒരു സിക്സും ഒരു ഫോറും ബൗണ്ടറി കടത്തിയ അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ 21 റൺസുമായി പുറത്താകാതെനിന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി ആദം സാംപ 4 ഓവറിൽ 45 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റും നഥാൻ എല്ലിസും 4 ഓവറിൽ 21 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവന്‍: അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ജിതേഷ് ശർമ, ശിവം ദുബെ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര.

ഓസ്ട്രേലിയ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: മാത്യു ഷോർട്ട്, മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ജോഷ് ഇംഗ്ലിഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ടിം ഡേവി‍ഡ്, ജോഷ് ഫിലിപെ, മാർകസ് സ്റ്റോയ്നിസ്, ഗ്ലെൻ മാക്സ്‍വെൽ, സേവ്യർ ബാർട്‍ലെറ്റ്, ബെൻ ഡ്വാർഷൂസ്, നേഥൻ എലിസ്, ആദം സാംപ.

