തുർക്കിയുടെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിട്ട് സോക്കറൂസ്; ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം
ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ തുർക്കിക്കെതിരെ 2-0 ന് വിജയിച്ചു. വാൻകൂവറിലെ ബിസി പ്ലേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നെസ്റ്റോറി ഇരൻകുണ്ടയും കോണർ മെറ്റ്കാൾഫുമാണ് ഗോളുകൾ നേടിയത്.
Published : June 14, 2026 at 2:28 PM IST
ടൊറൻ്റോ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ലെ ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിൽ തുർക്കിയെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഓസ്ട്രേലിയ (സോക്കറൂസ്) തകർപ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ മത്സരത്തിൽ നെസ്റ്റോറി ഇരൻകുണ്ടയുടെയും കോണർ മെറ്റ്കാഫിൻ്റെയും ഗോളുകളുടെയും ബലത്തിലാണ് വിജയം.
വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയും ആരാധകരുടെ കടുത്ത പിന്തുണയോടെയുമാണ് തുർക്കി ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. എന്നാൽ കളി തുടങ്ങി മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ കങ്കാരുപ്പട തങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ കളം നിറഞ്ഞു. തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഓസ്ട്രേലിയ തുർക്കിയുടെ പ്രതിരോധ കോട്ടകളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. മത്സരത്തിലുടനീളം കൃത്യതയാർന്ന പാസുകളും വേഗതയേറിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പുറത്തെടുത്തത്. കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം വേഗതയേറിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ തുർക്കി ബോക്സിനെ വിറപ്പിക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
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രണ്ട് ഗോളുകളുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ആധിപത്യം
കളിയുടെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ തുർക്കിയുടെ ബോക്സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്ട്രൈക്കർമാർ രണ്ട് തവണയാണ് തുർക്കി ഗോൾകീപ്പറെ കീഴടക്കി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചത്. ആദ്യ ഗോൾ വീണതോടെ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുർക്കി പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രതിരോധ നിരയും ഗോൾകീപ്പറും വന്മതിൽ പോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലും ആധിപത്യം തുടർന്ന ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം ഗോളും നേടി തുർക്കിയുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിച്ചു.
ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി തുർക്കി
മധ്യനിരയിൽ കളി നിയന്ത്രിക്കാൻ തുർക്കി താരങ്ങൾ പാടുപെടുന്നതാണ് മത്സരത്തിൽ കണ്ടത്. ലഭിച്ച ചില സുവർണ്ണ അവസരങ്ങൾ ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാതെ പോയതും അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2-0 എന്ന സ്കോറിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പട ആധികാരിക വിജയം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. കളിയിൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടി ഓസ്ട്രേലിയ മുന്നിലെത്തിയതോടെ തുർക്കി കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായി. സമനിലയ്ക്കായി തുർക്കി താരങ്ങൾ പ്രതിരോധം മറന്ന് മുന്നേറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ വിടവുകൾ മുതലെടുത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്.
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ശുഭതുടക്കം
The Aussies are back! 🇦🇺#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
ഈ വിജയത്തോടെ ടൂർണമെൻ്റിൽ മികച്ചൊരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് സാധിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന കടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ ഈ വിജയം നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. മറുഭാഗത്ത്, ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ഈ പരാജയം തുർക്കിക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ്. ഗ്രൂപ്പിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരേണ്ടതുണ്ട്.
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