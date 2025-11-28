ETV Bharat / sports

ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്‌ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആഷസ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഡിസംബർ 4 ന് ബ്രിസ്‌ബേനിലെ ഗാബയിൽ ആരംഭിക്കും. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള 14 അംഗ ടീമിനെ ഓസ്‌ട്രേലിയ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാറ്റ് കമ്മിൻ‌സിനെയും ജോഷ് ഹേസൽവുഡിനെയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഇരുവരും നെറ്റ്‌സില്‍ പരിശീലനം തുടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ കളിക്കുമെന്നായിരുന്നു സൂചന. സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റൻ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിനാൽ, സ്റ്റീവ് സ്‌മിത്ത് നായക സ്ഥാനത്ത് തുടരും. ആദ‍്യ ടെസ്റ്റിൽ പരുക്കേറ്റിരുന്ന ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ ഉസ്മാൻ ഖവാജയെയും രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പരിക്കുകൾ കാരണം സീൻ അബോട്ട്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് എന്നിവർ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് കളിച്ചില്ല, രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും അവർ ടീമിൽ ഉണ്ടാകില്ല. കമ്മിൻസ് കളത്തിലിറങ്ങില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ടീമിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യും. കൂടാതെ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ ഇടം നേടാൻ തനിക്ക് പകുതി സാധ്യത മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് 32 കാരനായ താരം പറഞ്ഞിരുന്നു. 'രോഗം സുഖപ്പെടുന്നത് ശരിയായ പാതയിലാണ്, നന്നായി പോകുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിന് എനിക്ക് പകുതി അവസരമേയുള്ളൂ. വളരെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും കാര്യങ്ങളെന്ന് കമ്മിൻസ് പറഞ്ഞു.

ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഓസീസ് തകര്‍പ്പന്‍ ജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ 5 മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ 1-0ത്തിനു മുന്നിലാണ്. ട്രാവിസ് ഹെഡ് സെഞ്ച്വറിയുമായും മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്ന്‍ അര്‍ധ സെഞ്ച്വറിയുമായും തിളങ്ങി. ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നോട്ടുവച്ച 205 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഓസീസ് പട 28.2 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. 1921 ന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആദ്യ ആഷസ് മത്സരമാണിത്. ആഷസിലെ ആദ്യ മത്സരം ഹെഡിന്‍റെ സെഞ്ച്വറിയുടെയും സ്റ്റാർക്കിന്‍റെ 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിന്‍റേയും പേരിലായിരിക്കും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആകെ 32 വിക്കറ്റുകളാണ് വീണത്.

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീം:സ്റ്റീവ് സ്‌മിത്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്കോട്ട് ബോളണ്ട്, അലക്സ് കാരി, ബ്രണ്ടൻ ഡോഗെറ്റ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഉസ്മാൻ ഖവാജ, മാർനസ് ലാബുഷാഗ്നെ, നഥാൻ ലിയോൺ, മൈക്കൽ നെസർ, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ജെയ്ക്ക് വെതറാൾ, ബ്യൂ വെബ്‌സ്റ്റർ.

