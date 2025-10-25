ഇന്ത്യയ്ക്ക് 237 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യമൊരുക്കി ഓസീസ്; അഭിമാന പോരാട്ടത്തില് ബാറ്റര്മാര് തുണയ്ക്കുമോ..?
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസ് 46.4 ഓവറിൽ 236 റൺസടിച്ചു പുറത്തായി.
Published : October 25, 2025 at 1:00 PM IST
സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 237 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യമുയർത്തി ഓസ്ട്രേലിയ. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസ് 46.4 ഓവറിൽ 236 റൺസടിച്ചു പുറത്തായി. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ 2-0 ന് അപരാജിത ലീഡ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയ, പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഇറങ്ങിയത്. സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റിന് പകരം നഥാൻ എല്ലിസിനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി അർഷ്ദീപിനും നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിക്കും പകരം കുൽദീപ് യാദവും പേസർ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും ടീമിലെത്തി.
അതേസമയം മത്സരത്തില് ഓപ്പണർമാർ മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു നൽകിയത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ 61 റൺസാണ് ടീം നേടിയത്. ട്രാവിസ് ഹെഡിനെ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ച് സിറാജാണ് ആദ്യ വിക്കറ്റെടുത്തത്. പിന്നാലെ സ്കോർ 88ൽ നിൽക്കെ മിച്ചൽ മാർഷിനെ അക്സര് പട്ടേൽ ബോൾഡാക്കി. 124ന് നാല് എന്ന നിലയിൽനിന്ന് 201 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ ഏഴു വിക്കറ്റുകളാണ് കംഗാരുപ്പടയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്. 47-ാം ഓവറില് കൂപ്പര് കൊണോലിയെയും(23) ജോഷ് ഹേസല്വുഡിനെയും പുറത്താക്കിയ റാണ ഇന്നിങ്സിന് തിരശീലയിട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസീസിനായി മാറ്റ് റെൻഷോ 58 പന്തുകളില് നിന്ന് 56 റൺസെടുത്തു. മിച്ചല് മാർഷ് (41), മാത്യു ഷോർട്ട് (30), ട്രാവിസ് ഹെഡ് (29), അലക്സ് ക്യാരി (24) എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന സ്കോറർമാർ. മിച്ചൽ ഓവൻ (ഒന്ന്), മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് (രണ്ട്) എന്നിവർക്ക് തിളങ്ങാനായില്ല. ഹർഷിത് റാണ 39 റണ്സ് വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. വാഷിങ്ടൻ സുന്ദര് രണ്ടു വിക്കറ്റും മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, കുൽദീപ് യാദവ്, അക്സര് പട്ടേൽ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ വീതവും സ്വന്തമാക്കി. അതേസമയം പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തില് സൂപ്പര് താരം വിരാട് കോലി തിളങ്ങുമോയെന്നാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില് തുടര്ച്ചയായി പൂജ്യത്തിന് മടങ്ങിയത് ആരാധകരെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യ vs ഓസ്ട്രേലിയ മൂന്നാം ഏകദിനം
ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ, ശുഭ്മന് ഗിൽ (സി), വിരാട് കോഹ്ലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, അക്സർ പട്ടേൽ, കെ എൽ രാഹുൽ (w), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസീദ് കൃഷ്ണ.
ഓസ്ട്രേലിയ: മിച്ചൽ മാർഷ് (c), ട്രാവിസ് ഹെഡ്, മാത്യു ഷോർട്ട്, മാറ്റ് റെൻഷാ, അലക്സ് കാരി (wk), കൂപ്പർ കോണോളി, മിച്ചൽ ഓവൻ, നഥാൻ എല്ലിസ്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ആദം സാംപ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്.