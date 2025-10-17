ETV Bharat / sports

ലോകകപ്പില്‍ സെമിയുറപ്പിച്ച് ഓസീസ് വനിതകള്‍; ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 10 വിക്കറ്റ് ജയം, ഹീലിക്ക് വീണ്ടും സെഞ്ച്വറി തിളക്കം

ഒമ്പത് പോയിന്‍റുമായി ഓസ്ട്രേലിയ ലോകകപ്പ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി

AUSTRALIA VS BANGLADESH WOMENS ODI
Australia secured a place in the semi-finals of the ICC Women's Cricket World Cup (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 9:47 AM IST

2 Min Read
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 10 വിക്കറ്റിന്‍റെ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഐസിസി വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലുറപ്പിച്ചു. മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്‌ത ബംഗ്ലദേശിനെ 198 റൺസിൽ പിടിച്ചുകെട്ടിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതകൾ 24.5 ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയിന്‍റുമായി ഓസ്ട്രേലിയ ലോകകപ്പ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

ബംഗ്ലാദേശ് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്‍റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. സെഞ്ച്വറിയുമായി വീണ്ടും തിളങ്ങിയ അലീസ ഹീലിയുടെ മികവിലാണ് ഓസീസിന്‍റെ ജയം. ടൂർണമെന്‍റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയാണ് ഇന്നലെ പിറന്നത്. 2022 ന് ശേഷം രണ്ടാം തവണയാണ് ഹീലി ഒരു ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായി സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്നത്. നാല് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പുകളില്‍ താരം സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യം നല്‍കിയത്. ബംഗ്ലാദേശിന് തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത 100 റൺസിന്‍റെ ശക്തമായ കൂട്ടുകെട്ടാണ് കെട്ടിപ്പടുത്തത്. ഹീലി 77 പന്തിൽ നിന്ന് 20 ബൗണ്ടറികൾ ഉൾപ്പെടെ ടൂർണമെന്‍റിലെ തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയായ 113 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. മറുവശത്ത് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയ ലിച്ച്ഫീൽഡ് (പുറത്താകാതെ 84) 12 ഫോറുകളും ഒരു സിക്സറും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്നിങ്‌സുമായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ശോഭന മോസ്റ്റാരിയുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ 198/9 എന്ന സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്.

80 പന്തിൽ നിന്ന് 66 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന താരം അവസാന മൂന്ന് ഓവറുകളിൽ 28 റൺസ് നേടി സ്‌കോര്‍ 200ന് അടുത്തെത്തിച്ചു. ഓപ്പണർമാർ മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ സ്പിൻ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ആക്കം കൂട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റിംഗ് നിര പാടുപെട്ടിരുന്നു. 7 ബംഗ്ലദേശ് ബാറ്റർമാർക്ക് രണ്ടക്കം കാണാനായില്ല. റൂബിയ ഹൈദര്‍ (44) ഭേദപ്പെട്ടനിലയില്‍ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.

വനിതാ ഏകദിനത്തിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന വിജയവും ടൂർണമെന്‍റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിജയവുമായിരുന്നു ഇത്. നേരത്തെ ഏഴ് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ 25.1 ഓവർ ബാക്കി നിൽക്കെ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 20 ന് നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്കയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും, അതേസമയം പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയ 22 ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരാൻ ശ്രമിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് റൗണ്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇനി 2 മത്സരംകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്.

ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം: അലിസ്സ ഹീലി (c), തഹ്ലിയ മഗ്രാത്ത് (vc), ഡാർസി ബ്രൗൺ, ആഷ്‌ലീ ഗാർഡ്‌നർ, കിം ഗാർത്ത്, ഹീതർ ഗ്രഹാം, അലാന കിംഗ്, ഫീബ് ലിച്ച്‌ഫീൽഡ്, സോഫി മോളിനക്സ്, ബെത്ത് മൂണി, എല്ലിസ് പെറി, മേഗൻ ഷട്ട്, അന്നബെൽ സതർലാൻഡ്, ജോർജിയ വോൾ, ജോർജിയ വെയർഹാം.

