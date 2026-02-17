മഴക്കളിയിൽ ചിരിച്ച് സിംബാബ്വെ; ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ വൻ അട്ടിമറി, ഓസ്ട്രേലിയ ലോകകപ്പില് നിന്ന് പുറത്ത്
സിംബാബ്വെ സൂപ്പർ 8-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ഏഴാമത്തെ ടീമായി.
Published : February 17, 2026 at 7:38 PM IST
പല്ലെക്കലെ (ശ്രീലങ്ക): ടി20 ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ പുറത്ത്. മഴയെ തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കയിൽ പല്ലെക്കലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സിംബാബ്വെ– അയർലൻഡ് മത്സരം ടോസ് പോലും ഇടാനാകാതെ ഉപേക്ഷിച്ചതോടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ലോകകപ്പിൽനിന്നു പുറത്തായത്. ഇതോടെ സിംബാബ്വെ ഒരു പോയിന്റ് നേടി സൂപ്പർ 8-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ഏഴാമത്തെ ടീമായി. നേരത്തെ സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെയും ഇന്നലെ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയും കംഗാരുപ്പട തോറ്റിരുന്നു.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അയർലൻഡിനോട് മാത്രമാണ് അവർ ജയിച്ചത്. ഒമാനെതിരായി ഒരു മത്സരം കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും ഇതു ജയിച്ചാലും നാലു പോയിന്റേ ആകൂ. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ ഇന്നത്തെ മത്സരം നടക്കാതിരുന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തോൽവി സമ്മാനിച്ചത്. 2021 ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്. 2009 ലാണ് അവർ ഇതിനുമുമ്പ് പുറത്തായത്.
സൂപ്പർ 8 ലെ ഗ്രൂപ്പ് 1 ലെ നാല് ടീമുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, സിംബാബ്വെ. രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ 8 ഗ്രൂപ്പിൽ ശ്രീലങ്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലാൻഡ്, പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. നാളെ നമീബിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ പാക്കിസ്ഥാന് സൂപ്പർ എട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാം. നിലവില് നെറ്റ് റണ്റേറ്റില് അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനെക്കാള് മുന്നിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ നാലു മത്സരങ്ങളും പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് സിയില് നിന്ന് സൂപ്പര് 8ലെത്തിയത് മുന് ചാമ്പ്യൻമാരായ ഇംഗ്ലണ്ടും വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസുമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയില് നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ന്യൂസിലന്ഡുമാണ് സൂപ്പര് എട്ടിലെത്തിയത്.
അയർലൻഡ് ടീം: ടിം ടെക്ടർ, റോസ് അഡെയർ, ഹാരി ടെക്ടർ, ലോർക്കൻ ടക്കർ (ക്യാപ്റ്റൻ), കർട്ടിസ് കാമ്പർ, ഗാരെത്ത് ഡെലാനി, ജോർജ്ജ് ഡോക്രെൽ, മാർക്ക് അഡെയർ, ബാരി മക്കാർത്തി, മാത്യു ഹംഫ്രീസ്, ജോഷ്വ ലിറ്റിൽ, ക്രെയ്ഗ് യംഗ്, ബെഞ്ചമിൻ വൈറ്റ്, ബെഞ്ചമിൻ കാലിറ്റ്സ്, സാം ടോപ്പിംഗ്.
സിംബാബ്വെ സ്ക്വാഡ്: ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റ്, തദിവനഷെ മരുമാനി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റയാൻ ബർൾ, സിക്കന്ദർ റാസ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഡിയോൺ മിയേഴ്സ്, ടോണി മുൻയോംഗ, തഷിംഗ മുസെക്കിവ, ബ്രാഡ് ഇവാൻസ്, വെല്ലിംഗ്ടൺ മസകഡ്സ, ഗ്രെയിം ക്രീമർ, ബെൻചാർ നഗറബാനി, ബ്ലെസിംഗ് മുസരബാനി, റിച്ചാർ നഗറബാനി, ടിനോടെൻഡ മഫോസ.
