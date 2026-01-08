ആഷസില് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വീണ്ടും അടിപതറി: അവസാന മത്സരത്തിൽ ഓസീസിനു 5 വിക്കറ്റ് ജയം
ആഷസ് പരമ്പര 4-1 ന് ഓസ്ട്രേലിയ സ്വന്തമാക്കി.
Published : January 8, 2026 at 10:25 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഷസ് പരമ്പരയിൽ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ മികച്ച ആധിപത്യം പുലർത്തി. സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം 161 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം ഓസ്ട്രേലിയ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് മറികടന്നു. വിജയത്തോടെ ഓസീസ് 2025-26 ലെ ആഷസ് പരമ്പര 4-1 ന് സ്വന്തമാക്കി.
മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ട്രാവിസ് ഹെഡിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സില് 163 റൺസും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില് 29 റൺസുമാണ് താരം സംഭാവന ചെയ്തത്. പരമ്പരയിലുടനീളം മികച്ച ബൗളിംഗ് നടത്തിയ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീരീസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ 17 ശരാശരിയിൽ ആകെ 31 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്. സ്കോർ: ഇംഗ്ലണ്ട് 384, 342, ഓസ്ട്രേലിയ 567, 161-5.
Australia close out the Ashes as 4-1 winners and claim 12 #WTC27 points 👏#AUSvENG 📲 https://t.co/s3J1ihg2Gy pic.twitter.com/WWLqIzqlxa— ICC (@ICC) January 8, 2026
ഓസ്ട്രേലിയ vs ഇംഗ്ലണ്ട് അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റുകൾ
ജോ റൂട്ടിന്റെ 160 ഉം ബ്രൂക്കിന്റെ 84 ഉം റൺസിന്റെ മികവിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില് 384 റൺസ് നേടി. മറുവശത്ത്, ഹെഡിന്റെ 163, സ്മിത്തിന്റെ 137, വെബ്സ്റ്ററിന്റെ 71 എന്നീ സെഞ്ച്വറികളുടെ മികവിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില് 567 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.
ഇതോടെ 183 റൺസിന്റെ മികച്ച് ലീഡ് ഓസ്ട്രേലിയ നേടി. തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബെഥേലിന്റെ 154 ഉം ബ്രൂക്കിന്റെ 42 ഉം റൺസ് ഉൾപ്പെടെ 342 റൺസിൽ ഒതുങ്ങി. കൂടാതെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആഷസിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററെന്ന റെക്കോർഡ് ബെഥല് സ്വന്തം പേരിലാക്കി. അവസാനം ദിനമായ ഇന്ന് ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയ 161 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടി.
Usman Khawaja's final walk to the pavilion.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 8, 2026
- Thank you, Uzzy!pic.twitter.com/F5swBh7ftV
ഉസ്മാന് ഖവാജയുടെ വിരമിക്കൽ
ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെ മത്സരം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇതിഹാസ താരം ഉസ്മാന് ഖവാജയുടെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു. സിഡ്നി ടെസ്റ്റ് തന്റെ അവസാന മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന് താരം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ 17 ഉം രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 6 ഉം ഉൾപ്പെടെ തന്റെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഖവാജയ്ക്ക് 23 റൺസ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. ഓസ്ട്രേലിയക്കായി 81 ടെസ്റ്റുകളും 40 ഏകദിനങ്ങളും 9 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഉസ്മാന് ഖവാജ കളിച്ചത്.
