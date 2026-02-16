ETV Bharat / sports

കാലിടറി കംഗാരുക്കള്‍; ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്? ശ്രീലങ്ക തകര്‍ത്തത് എട്ടു വിക്കറ്റിന്

nissanka after hitting century (X.com)
പല്ലെക്കലെ : 2026 ട്വന്‍റി-20 ലോകകപ്പിൽ പുറത്താകാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിച്ച് ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയ. പല്ലെക്കലെയിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ലങ്കൻ പട ഓസ്‌ട്രേലിയയെ തകർത്തുവിട്ടത്.

പതും നിസ്സങ്കയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിലാണ് ശ്രീലങ്ക ഈ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്‌ട്രേലിയ ഉയർത്തിയ 182 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി 12 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ശ്രീലങ്ക അനായാസം മറികടന്നു. നിസ്സങ്ക 52 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 8 ഫോറുകളും 6 സിക്സറുകളും അടക്കം പുറത്താകാതെ 100 റൺസ് നേടി പല്ലെക്കലെയിലെ കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.

സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയ നിസ്സങ്ക ഹെൽമെറ്റ് ഊരി കൈകൾ വിരിച്ച് ആഹ്ളാദം പങ്കിട്ടപ്പോൾ ഗാലറി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇളകിമറിഞ്ഞു. പവൻ രത്‌നായകെ 15 പന്തിൽ 28 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന് ലങ്കൻ വിജയം വേഗത്തിലാക്കി. വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള അവസാന ബൗണ്ടറിയും രത്‌നായകെയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്നാണ് പിറന്നത്. ഇതോടെ ശ്രീലങ്ക സൂപ്പർ എട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു.

നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ഓപ്പണർ ട്രാവിസ് ഹെഡും (56) ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷും (54) ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 8.3 ഓവറിൽ 104 റൺസിന് ഒന്ന് എന്ന അതിശക്തമായ നിലയിലായിരുന്ന ഓസീസ് പിന്നീട് നാടകീയമായി തകരുകയായിരുന്നു. വെറും 77 റൺസിനിടെയാണ് അവർക്ക് ബാക്കി ഒൻപത് വിക്കറ്റുകളും നഷ്ടമായത്.

27 പന്തിൽ 54 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ മാർഷിനെയും 29 പന്തിൽ 56 റൺസെടുത്ത ഹെഡിനെയും പുറത്താക്കി ദുഷാൻ ഹേമന്തയാണ് ഓസീസിന്‍റെ തകർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഹേമന്ത മൂന്ന് വിക്കറ്റും ദുഷ്മന്ത ചമീര രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണതോടെ 20 ഓവറിൽ 181 റൺസിന് ഓസ്‌ട്രേലിയ ഓൾ ഔട്ടായി. കാമറൂൺ ഗ്രീൻ (37), ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ (22) എന്നിവർക്ക് ലഭിച്ച തുടക്കം വലിയ സ്കോറിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല.

മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ അപ്രതിരോധ്യമായ മുന്നേറ്റത്തിന് മുന്നിൽ ഓസീസ് താരങ്ങൾ പകച്ചുപോയി. ലോകോത്തര സ്പിന്നർ ആദം സാംപയെ അടക്കം നിസ്സങ്ക നിലംപരിശാക്കി. സാംപയെ സ്വീപ് ചെയ്തും മിഡ്‌വിക്കറ്റിലൂടെ പുൾ ചെയ്തും പന്ത് അതിർത്തി കടത്തിയ നിസ്സങ്കയുടെ ബാറ്റിംഗിന് മുന്നിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഓസീസ് ഫീൽഡർമാർ നിസ്സഹായരായി നിന്നു. കുശാൽ മെൻഡിസ് (51) നൽകിയ പിന്തുണ ലങ്കൻ ഇന്നിംഗ്സിന് അടിത്തറ പാകി.

ഓസീസ് ബൗളിംഗ് നിരയിൽ മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതൊഴിച്ചാൽ ആദം സാംപ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർക്ക് കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായില്ല. സാംപ നാല് ഓവറിൽ 41 റൺസ് വഴങ്ങിയപ്പോൾ സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ് രണ്ട് ഓവറിൽ 22 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തു.

ഈ തോൽവിയോടെ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ സെമി പ്രതീക്ഷകൾ പൂർണമായും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ സിംബാബ്‌വെയോട് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി വഴങ്ങിയ ഓസീസിന് ശ്രീലങ്കയോടുള്ള ഈ പരാജയം കനത്ത ആഘാതമായി. നിലവിൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ പിന്നിലായ മിച്ചൽ മാർഷിനും സംഘത്തിനും ഇനി ഒമാനെതിരായ മത്സരം വലിയ മാർജിനിൽ വിജയിച്ചാൽ പോലും മറ്റ് ടീമുകളുടെ പ്രകടനത്തെ കൂടി ആശ്രയിച്ചേ മുന്നോട്ട് പോകാനാകൂ.

സിംബാബ്‌വെ തങ്ങളുടെ ബാക്കി മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയും അയർലൻഡ് അട്ടിമറികൾ നടത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധ്യത അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്താകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകർ.

