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ഒടുവിൽ നീതി! ആഖിബ് നബിയുടെ ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീം പ്രവേശനത്തെ വരവേറ്റ് ആരാധകര്‍

'നീതി ഒടുവിൽ തേടിയെത്തി'; ആഖിബിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീം പ്രവേശനത്തെ കൈയടിച്ച് വരവേറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ.

Auqib Nabi
A file photo of Auqib Nabi (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 8:50 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വിക്കറ്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടും തുടർച്ചയായി അവഗണിക്കപ്പെട്ട ജമ്മു കശ്‌മിര്‍ പേസർ ആഖിബ് നബിക്ക് ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തി. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലാണ് ആഖിബിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ മുൻനിര പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് പകരക്കാരനായാണ് ഈ 29-കാരൻ ടീമിലെത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജമ്മു കശ്‌മിരില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യ കളിക്കാരനാണ് ആഖിബ് നബി. പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ, "യഥാർത്ഥ പ്രതിഭയ്ക്ക് ഒടുവിൽ നീതി ലഭിച്ചു" എന്ന പ്രതികരണങ്ങളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാധകർ വലിയ ആഘോഷത്തിലാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെ ഇടത് കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റ ബുമ്രയ്ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഒഴുവാക്കിയത്. ഈ ഒഴിവിലേക്കാണ് ബി.സി.സി.ഐ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആഖിബ് നബിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ അദ്ഭുതം

കശ്‌മിരിലെ ബാരാമുള്ളയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ആഖിബിന്‍റെ വരവ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണുകളിലായി താരം എറിഞ്ഞിട്ടത് 104 വിക്കറ്റുകളാണ്. ഇതിൽ 2025-26 സീസണിൽ മാത്രം നേടിയ 60 വിക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആഖിബിന്‍റെ ഈ അസാധാരണ പ്രകടന മികവിലാണ് ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ രഞ്ജി ട്രോഫി കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിയുന്നതിനൊപ്പം ലോവർ ഓർഡറിൽ ടീമിന് റൺസ് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ചൊരു ബാറ്റര്‍ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ഇന്ത്യ എ ടീമിന്‍റെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിലും താരം മികവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 വിക്കറ്റുകളാണ് ആഖിബ് വീഴ്ത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഐ.പി.എൽ ലേലത്തിൽ 8.4 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ആഖിബിനെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

കശ്‌മിരില്‍ വലിയ ആഘോഷം

ആഖിബിന്‍റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ജമ്മു കശ്‌മിരില്‍ വലിയ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പർവേസ് റസൂൽ, ഉമ്രാൻ മാലിക് എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിലേക്ക് വിളിവരുന്ന മൂന്നാമത്തെ കശ്‌മിര്‍ താരമാണ് ആഖിബ്. എന്നാൽ ആദ്യ രണ്ടുപേരും പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്.

നേരത്തെ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് ആഖിബിനെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ടോപ്പ് വിക്കറ്റ് ടേക്കറെ അവഗണിച്ചതിൽ സെലക്ടർമാർക്കെതിരെ ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബുമ്രയുടെ പരിക്ക് താരത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്പിന്‍റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, കാൽപ്പാദത്തിന് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ള ബി. സായ് സുദർശന്‍റെ പരമ്പരയിലെ പങ്കാളിത്തം ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറൻസിന് വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും ബി.സി.സി.ഐ അറിയിച്ചു.

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