പ്രഥമ ജൂനിയർ ക്ലബ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില്‍ ആത്രേയ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് ചാമ്പ്യന്മാര്‍; ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ ഇന്നിങ്സിനും 33 റൺസിനും വീഴ്‌ത്തി

ഫൈനലിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ കെഎസ് നവനീതാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.

Kerala Junior Club Championship
Atreya Cricket Club Wins Kerala Junior Club Championship (KCA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 22, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ ജൂനിയർ ക്ലബ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആത്രേയ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടു. ഫൈനല്‍ പോരില്‍ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിനെ ഒരു ഇന്നിങ്സിനും 33 റൺസിനും വീഴ്‌ത്തിയാണ് ആത്രേയ ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 95 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സിനെതിരെ ആത്രേയ 264 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 169 ലീഡ് വഴങ്ങിയ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 136 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്താവുകയായിരുന്നു. ഏഴ് വിക്കറ്റിന് 111 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് അവസാന ദിവസം കളി തുടങ്ങിയത്. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ ശേഷിക്കെ ഇന്നിങ്സ് തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ 58 റൺസ് കൂടിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്.

എന്നാൽ 25 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കെ എസ് നവനീതിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് ആത്രേയ ബൗളിങ് നിരയിൽ ശ്രദ്ധേയമായത്. മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി.38 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഇഷാൻ എം രാജാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ ടോപ് സ്കോറർ.

ആറ് ടീമുകളായിരുന്നു ടൂർണ്ണമെൻ്റിൽ പങ്കെടുത്തത്. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റുകൾ നേടിയ ടീമുകളാണ് കിരീടപ്പോരില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിജയവുമായിട്ടായിരുന്നു ആത്രേയയും ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സും ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. ഫൈനലിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ കെ എസ് നവനീതാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.

മൂന്ന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനവും ഒരു സെഞ്ച്വറിയും അടക്കം ടൂർണ്ണമെൻ്റിലുടനീളം ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും തിളങ്ങിയ നവനീത് തന്നെയാണ് ടൂർണ്ണമെൻ്റിൻ്റെ താരമായതും. രണ്ട് സെഞ്ച്വറികളടക്കം ടൂർണ്ണമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ ആത്രേയ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ വിശാൽ ജോർജാണ് മികച്ച ബാറ്റർ. ആർഎസ്‌ജി എസ്‌ജി ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കൂളിലെ ശിവദത്ത് സുധീഷാണ് മികച്ച ബൗളറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. സ്കോർ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് - 95 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ട്, ആത്രേയ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് - ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് 264. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് - ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് - 136ന് ഓൾ ഔട്ട്.

TAGGED:

ATREYA CRICKET CLUB
ATREYA CC CRICKET MATCH RESULT
KERALA JUNIOR CRICKET FINAL
കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍
KERALA CRICKET ASSOCIATION

