പത്തുപേരുമായി പൊരുതിയിട്ടും രക്ഷയില്ല; ബാഴ്‌സയെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ വീഴ്ത്തി അത്ലറ്റിക്കോ

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 10:04 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന്‍റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ബാഴ്‌സലോണയെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് അത്ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ്. ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, അലക്‌സാണ്ടർ സോർലോത്ത് എന്നിവരാണ് അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്കായി വലകുലുക്കിയത്. ഈ വിജയം സെമി ഫൈനൽ സാധ്യതകളിൽ അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം നൽകി.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലാ ലിഗയിൽ ബാഴ്‌സലോണയോട് ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 2-1ന് അത്ലറ്റിക്കോ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ആ തോൽവിക്ക് മധുരപ്രതികാരം വീട്ടാൻ ഡീഗോ സിമിയോണിയുടെ സംഘത്തിനായി. കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ബാഴ്‌സ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെങ്കിലും, രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലഭിച്ച അംഗബലത്തിന്‍റെ ആനുകൂല്യം മുതലാക്കി അത്ലറ്റിക്കോ കളി പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ക്യാമ്പ് നൗവിൽ മികച്ച രീതിയിലാണ് കാറ്റാലന്‍മാര്‍ കളി ആരംഭിച്ചത്. മാർക്കസ് റാഷ്‌ഫോർഡിന്‍റെ ഗോളെന്നുറച്ച രണ്ട് ശ്രമങ്ങൾ അത്ലറ്റിക്കോ ഗോൾകീപ്പർ ജുവാൻ മുസ്സോ തകർപ്പൻ സേവുകളിലൂടെ തടഞ്ഞു. മറുവശത്ത് ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്‍റെ ഒരു ശ്രമം ബാഴ്‌സ ഗോളി ജോവാൻ ഗാർഷ്യയും വിഫലമാക്കി. ലാമിൻ യമാലിന്‍റെ പാസിൽ നിന്ന് റാഷ്‌ഫോർഡ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ ബാഴ്‌സലോണ മുന്നിലെത്തിയെന്ന് കരുതിയതാണ്, എന്നാൽ യമാൽ ഓഫ്‌സൈഡാണെന്ന് കണ്ടതോടെ ആ ഗോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.

കളി മാറ്റിയ ചുവപ്പ് കാർഡ്

ബാഴ്‌സ പന്തടക്കത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതിനിടെയാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി മാറ്റിയ സംഭവമുണ്ടായത്. 42-ാം മിനിറ്റിൽ ഒരു ലോങ്ങ് ക്ലിയറൻസിനായി ഓടിയ അത്ലറ്റിക്കോ താരം ജിയുലിയാനോ സിമിയോണിയെ പൗ കുബാർസി വീഴ്ത്തി. റഫറി ആദ്യം മഞ്ഞകാർഡ് ആണ് നൽകിയതെങ്കിലും വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അത് ചുവപ്പ് കാർഡായി ഉയർത്തി. പിന്നാലെ ബാഴ്‌സ 10 പേരായി ചുരുങ്ങി. ഈ ഫൗളിന് ലഭിച്ച ഫ്രീ കിക്ക് മനോഹരമായി വലയിലെത്തിച്ച് ജൂലിയൻ അൽവാരസ് ആദ്യ പകുതിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് അത്ലറ്റിക്കോയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ഇതിനിടെ യമാലിനെ ഫൗൾ ചെയ്‌തതിന് അത്ലറ്റിക്കോ താരം കോക്കെ രണ്ടാം മഞ്ഞകാർഡിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

പൊരുതി ബാഴ്‌സ, വിജയം ഉറപ്പിച്ച് സോർലോത്ത്

രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്‌കി, പെഡ്രി എന്നിവരെ പിൻവലിച്ച് ഗാവിയെയും ഫെർമിൻ ലോപ്പസിനെയും ഇറക്കി. പത്തുപേരുമായിട്ടാണെങ്കിലും ബാഴ്‌സ ആക്രമിച്ച് കളിച്ചു. റാഷ്‌ഫോർഡിന്‍റെ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി തെറിച്ചു. ഡാനി ഓൾമോയും ഗോളിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. എന്നാൽ 70-ാം മിനിറ്റിൽ മാറ്റിയോ റുഗേരി നൽകിയ ക്രോസിൽ നിന്നും അലക്‌സാണ്ടര്‍ സോർലോത്ത് ഇടങ്കാലൻ ഷോട്ടിലൂടെ അത്ലറ്റിക്കോയുടെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

