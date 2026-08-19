ലാ ലിഗ പോരാട്ടത്തിന് അത്ലറ്റിക്കോ ഇന്ന് ഇറങ്ങും; മലാഗയ്ക്കെതിരെ അൽവാരസ് കളിക്കില്ല
ലാ ലിഗ 2026-27: സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ മലാഗ എതിരാളികൾ; ജൂലിയൻ അൽവാരസ് കളിക്കില്ല.
Published : August 19, 2026 at 5:20 PM IST
മാഡ്രിഡ്: സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയുടെ 2026-27 സീസണിലെ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ജൂലിയൻ അൽവാരസ് കളിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഡീഗോ സിമിയോണി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി മാഡ്രിഡിലെ അത്ലറ്റിക്കോയുടെ സ്വന്തം തട്ടകമായ റിയാദ് എയർ മെട്രോപൊളിറ്റാനോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മലാഗയ്ക്കെതിരെയാണ് അത്ലറ്റിക്കോയുടെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ലോകകപ്പില് പങ്കെടുത്ത ക്ലബ്ബിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും വീണ്ടെടുക്കൽ സമയവും അനുവദിക്കുന്നതിനായാണ് വാരാന്ത്യത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ മത്സരം ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നിശ്ചയിച്ചത്.
അൽവാരസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫര് വിവാദം
വലിയ ട്രാൻസ്ഫര് ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന താരമാണ് ജൂലിയൻ അൽവാരസ്. അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് വിടാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് 26-കാരനായ സ്ട്രൈക്കർ ഇതിനോടകം തന്നെ മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ ബാഴ്സലോണ താരത്തെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അൽവാരസ് പുറത്താകുന്നത്. എന്നാൽ താരം വിൽപനയ്ക്കുള്ളതല്ലെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.
Our squad for the first match of the @LaLigaEN season 💪 pic.twitter.com/HrNyZvPszq— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 19, 2026
ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായ ഫിറ്റ്നസ് കൈവരിക്കാത്തതിനാൽ മാഴ്സെയ്ക്കെതിരെ നടന്ന അത്ലറ്റിക്കോയുടെ അവസാന വാം-അപ്പ് മത്സരത്തിലും അൽവാരസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കേവലം ഒരാഴ്ചത്തെ മാത്രം ടീം പരിശീലനത്തിന് ശേഷം താരം നിലവിൽ കളിത്തിരക്കിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ സജ്ജമല്ലെന്നാണ് സിമിയോണി വ്യക്തമാക്കിയത്.
വരാനിരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച വിയ്യാറയലിനെതിരെ നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി താരത്തിന് കൂടുതൽ കഠിനമായ പരിശീലന സെഷനുകൾ ആവശ്യമാണ്. തങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അറ്റാക്കിങ് താരമാണ് അൽവാരസെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളി മികവിനും പരിചയസമ്പത്തിനും ചുറ്റുമാണ് അത്ലറ്റിക്കോ പുതിയ സീസണിൽ ഒരു ശക്തമായ ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതെന്നും സിമിയോണി പ്രീ-മാച്ച് പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പുതിയ സൈനിംഗുകളുടെ അരങ്ങേറ്റം
അൽവാരസിന്റെ അഭാവം ആരാധകരെ നിരാശരാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ വേനൽക്കാല ട്രാൻസ്ഫര് വിൻഡോയിലൂടെ അത്ലറ്റിക്കോ ടീമിലെത്തിച്ച പുതിയ താരങ്ങൾ ഇന്ന് ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ പ്രതിഭയായ ലീ കാങ്-ഇൻ, സ്പാനിഷ് താരം അലക്സ് ഗ്രിമാൽഡോ, ഡാനിഷ് മധ്യനിര താരം മോർട്ടൻ ഹ്ജുൽമണ്ട് എന്നിവർ മലാഗയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചേക്കും.
അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പറിൽ നിന്നും ടീമിലെത്തിയ പ്രമുഖ പ്രതിരോധ താരം ക്യൂട്ടി റൊമേറോയ്ക്ക് ഈ മത്സരം വളരെ നേരത്തെയായിപ്പോയി എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ആവശ്യത്തിന് പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ താരം ഈ മത്സരത്തിനുള്ള സ്ക്വാഡിൽ ഇടം പിടിച്ചേക്കില്ല. താരത്തിന്റെ കരിയറിനും ഫിറ്റ്നസിനും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ കളത്തിലിറക്കൂ എന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കോച്ച് ഡീഗോ സിമിയോണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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