ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് കണ്ണീർ; അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് തകർപ്പൻ ജയം
മത്സരം തുടങ്ങി ആദ്യ മിനിറ്റിൽ തന്നെ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ലീഡെടുത്തു. ജിയുലിയാനോ സിമിയോണി നൽകിയ മികച്ചൊരു ലോങ് ബോൾ സ്വീകരിച്ച് പാബ്ലോ ബാരിയോസ് അനായാസം ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു
Published : October 14, 2026 at 9:51 AM IST
മാഡ്രിഡ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ തകർത്ത് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് തകർപ്പൻ ജയം. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പാബ്ലോ ബാരിയോസ്, അഡെമോള ലുക്ക്മാൻ എന്നിവരാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനായി വലകുലുക്കിയത്.
അത്ലറ്റിക്കോയുടെ ആധിപത്യം
മത്സരം തുടങ്ങി ആദ്യ മിനിറ്റിൽ തന്നെ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ലീഡെടുത്തു. ജിയുലിയാനോ സിമിയോണി നൽകിയ മികച്ചൊരു ലോങ് ബോൾ സ്വീകരിച്ച് പാബ്ലോ ബാരിയോസ് അനായാസം ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു. ഗോൾ മടക്കാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് കിണഞ്ഞുശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ബ്രയാൻ എംബ്യൂമോയുടെ ഒരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് പോയി. ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസ് പ്രതിരോധ നിരയിൽ നിന്ന് നൽകിയ മികച്ചൊരു പാസ് മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡിന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
ഇതിനിടെ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിൻ്റെ ജോണി കാർഡോസോ പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ഷോട്ട് വലയിലെത്തിയെങ്കിലും വാർ പരിശോധനയിൽ ഗോൾ നിഷേധിച്ചു. മാർക്കോസ് യോറൻ്റെ പന്ത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതായി വാർ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാവുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ജൂലിയൻ അൽവാരസിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങിയതും അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് നിർഭാഗ്യമായി.
യുണൈറ്റഡിന് തിരിച്ചടിയായി ചുവപ്പുകാർഡ്
മത്സരത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം ലെനി യോറോ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് ടീമിന് കനത്ത പ്രഹരമായി. പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെതിരെ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അഡെമോള ലുക്ക്മാൻ അത്ലറ്റിക്കോയുടെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി ലീഡ് ഉയർത്തി. ജോനാഥൻ ഡേവിഡ് തൊടുത്ത ആദ്യ ഷോട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഗോൾകീപ്പർ സെന്നെ ലാമൻസ് തടഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും, റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്ന പന്ത് ലുക്ക്മാൻ അനായാസം വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ സമനില പ്രതീക്ഷകൾ പൂർണമായും അസ്തമിച്ചു.
വിയ്യാറയലിനും ആർബി ലെയ്പ്സിഗിനും ജയം
മറ്റൊരു ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ നാപ്പോളിയെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് വിയ്യാറയൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ലീഡെടുത്തത് നാപ്പോളിയായിരുന്നു. എട്ടാം മിനിറ്റിൽ അമീർ റഹ്മാനിയാണ് നാപ്പോളിക്കായി വലകുലുക്കിയത്. എന്നാൽ വിയ്യാറയൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ഇരുപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ജോർജസ് മികൗട്ടാഡ്സെയിലൂടെ വിയ്യാറയൽ സമനില പിടിച്ചു. മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം സാൻ്റിയാഗോ മൗറീഞ്ഞോയിലൂടെ അവർ ലീഡെടുത്തു. പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച പന്ത് ശക്തമായൊരു ഷോട്ടിലൂടെ മൗറീഞ്ഞോ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എൺപത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ ടാനി ഒലുവസേയി വിയ്യാറയലിൻ്റെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. 2022 ഏപ്രിലിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വിജയത്തിന് ശേഷം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ വിയ്യാറയൽ നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമാണിത്.
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ മറ്റൊരു പോരാട്ടത്തിൽ പിഎസ്വി ഐന്തോവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആർബി ലെയ്പ്സിഗ് സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു ലെയ്പ്സിഗിൻ്റെ ജയം. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബ്രജാൻ ഗ്രൂഡയാണ് ലെയ്പ്സിഗിനായി വിജയഗോൾ നേടിയത്. എഴുപത്തിയഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ഡേവിഡ് റൗമെടുത്ത കോർണർ കിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ പിഎസ്വി പ്രതിരോധനിര പരാജയപ്പെട്ടു. ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് പന്ത് ലഭിച്ച ഗ്രൂഡ മികച്ചൊരു ഷോട്ടിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ പിഎസ്വിക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ആർബി ലെയ്പ്സിഗ് ഗോൾകീപ്പർ മാർട്ടൻ വാൻഡെവോർട്ട് തടഞ്ഞിട്ടത് നിർണായകമായി.
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