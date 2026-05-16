ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്ക് മുന്നിൽ അടിപതറി ലിവർപൂൾ; ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതയുമായി വില്ല

പ്രീമിയർ ലീഗ്: ലിവർപൂളിനെ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ആസ്റ്റൺ വില്ല.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 9:32 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലിവർപൂളിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ആസ്റ്റൺ വില്ല ലിവർപൂളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ വില്ല അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി. അതേസമയം, വൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ലിവർപൂളിന്‍റെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പ്രതീക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ ആശങ്കയിലായി.

യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫൈനലിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കേ, ശക്തമായ ഒരു നിരയെത്തന്നെ കളത്തിലിറക്കിയ ആസ്റ്റൺ വില്ല പരിശീലകൻ ഉനായ് എംറിയുടെ തന്ത്രങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്. ഒല്ലി വാറ്റ്കിൻസ് ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി വില്ലയുടെ വിജയത്തിൽ തിളങ്ങി.

ലിവർപൂളിന് തിരിച്ചടി; സ്ലോട്ട് പ്രതിരോധത്തിൽ

ഈ തോൽവിയോടെ ലിവർപൂൾ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ബേൺമൗത്തിനെക്കാൾ കേവലം നാല് പോയിന്‍റ് മാത്രം മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ലിവർപൂൾ. ടീമിന്‍റെ ദയനീയ പ്രകടനവും കനത്ത തോൽവിയും പരിശീലകൻ ആർനെ സ്ലോട്ടിന്‍റെ ഭാവിക്ക് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കിരീട പ്രതിരോധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും അടുത്ത സീസണിലും താൻ സ്ഥാനത്തുണ്ടാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സ്ലോട്ട്.

പ്രധാന കളിക്കാരുടെ പരിക്കാണ് ലിവർപൂളിനെ ഈ മത്സരത്തിലും വലച്ചത്. അലിസൺ ബെക്കർ, അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്ക്, ഹ്യൂഗോ എകിറ്റികെ എന്നിവർ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായിരുന്നു. ഫ്ലോറിയൻ വിർട്‌സ്, മുഹമ്മദ് സലാ എന്നിവർ പൂർണ്ണ ഫിറ്റല്ലാത്തതിനാൽ പകരക്കാരുടെ നിരയിലാണ് ഇടംപിടിച്ചത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ നാല് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ മോർഗൻ റോജേഴ്സിലൂടെ വില്ലയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഡൊമിനിക് സൊബോസ്ലായിയുടെ ഫ്രീവിക്കിൽ നിന്ന് വിർജിൽ വാൻ ഡൈക് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ലിവർപൂളിന് സമനില സമ്മാനിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ റിയോ ൻഗുമോഹയുടെ ഒരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങിയത് ലിവർപൂളിന് നിർഭാഗ്യമായി.

എന്നാൽ, പിന്നീട് സ്വന്തം ഹാഫിൽ സൊബോസ്ലായിക്ക് പറ്റിയ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് റോജേഴ്‌സ് നൽകിയ ക്രോസിൽ നിന്നും വാറ്റ്കിൻസ് വില്ലയുടെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. ഇതോടെ ലിവർപൂൾ പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. തുടർന്ന് വില്ലയുടെ തുടരെത്തുടരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒടുവിൽ ജോർജി മാമർദാഷ്‌വിലിയുടെ മികച്ച ഇരട്ട സേവുകളെയും മറികടന്ന് വാറ്റ്കിൻസ് തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും ലിവർപൂൾ വലയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് നായകൻ ജോൺ മക്ഗിൻ നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോൾ വില്ലയുടെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.

മത്സരത്തിന്‍റെ അധിക സമയത്ത് വാൻ ഡൈക് ലിവർപൂളിനായി ഒരു ഗോൾ കൂടി മടക്കിയെങ്കിലും അത് പരാജയഭാരം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമേ സഹായിച്ചുള്ളൂ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബേൺമൗത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ അട്ടിമറിച്ചാൽ, ലിവർപൂളിന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ബ്രെന്‍റ്‌ഫോർഡിനെതിരെയുള്ള അവസാന മത്സരം ജീവന്‍ മരണ പോരാട്ടമായി മാറും.

