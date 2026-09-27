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ബാറ്റ് പിടിക്കാതെ സെമിയിലേക്ക്? ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്ന വമ്പൻ ഭാഗ്യം!

ക്രിക്കറ്റിലെ 'മഴ നിയമം' ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുണയാകുമ്പോൾ; അഫ്‌ഗാന്‍റെ സെമി മോഹങ്ങൾക്ക് മേൽ കരിനിഴൽ.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 3:47 PM IST

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നിഷിൻ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ കരുത്തരായ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കനത്ത മഴ ഭീഷണി. നിഷിനിലെ കൊറോഗി സ്‌പോർട്‌സ് പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ ഒട്ടും അനുകൂലമല്ല. തിങ്കളാഴ്‌ച ഇവിടെ 97 ശതമാനം വരെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അക്യുവെതർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

മഴ വില്ലനായാൽ റാങ്കിംഗ് തുണയ്ക്കും

ഒരുപക്ഷേ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മത്സരം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഐസിസി റാങ്കിംഗിൽ മുന്നിലുള്ള ഇന്ത്യയെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നൽകും. നിലവിലെ ഐസിസി ടി20 റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ പത്താം സ്ഥാനത്തുമാണ്. സമാനമായ രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ - ഹോങ്കോങ് മത്സരവും മഴ കൊണ്ടുപോയാൽ ആറാം റാങ്കിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ സെമിയിലെത്തും. 2023-ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫൈനലിലും ഇന്ത്യ-അഫ്‌ദാന്‍ മത്സരം മഴമൂലം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് മികച്ച റാങ്കിംഗിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണം നേടിയത്.

മത്സര സമയവും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവും

  • മത്സര സമയം: ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10:00 മണിക്ക് (പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30)
  • ടോസ് സമയം: പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:00 മണിക്ക് 40% മഴ സാധ്യതയുണ്ട്. കളി നടക്കുന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് 2:00 മുതൽ വൈകിട്ട് 4:00 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മഴ സാധ്യത 34% മുതൽ 58% വരെയായി ഉയരും.

ഇന്ത്യൻ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇതേ വേദിയിൽ പുലർച്ചെ 5:30-നാണ് (പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 9:00) പാകിസ്ഥാൻ - ഹോങ്കോങ് ആദ്യ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് 70 ശതമാനത്തോളം മഴ സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നതിനാൽ ഇരു മത്സരങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ സമയവിവരം

  • പാകിസ്‌താന്‍ vs ഹോങ്കോങ് - സെപ്റ്റംബർ 28- രാവിലെ 5:30
  • ഇന്ത്യ vs അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ - സെപ്റ്റംബർ 28- രാവിലെ 10:00
  • ശ്രീലങ്ക vs നേപ്പാൾ - സെപ്റ്റംബർ 29 - രാവിലെ 5:30
  • ബംഗ്ലാദേശ് vs മലേഷ്യ - സെപ്റ്റംബർ 29 - രാവിലെ 10:00

സ്ക്വാഡ്

  • ഇന്ത്യ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവം ദുബെ, അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, വിപ്രാജ് നിഗം, രവി ബിഷ്ണോയ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ഹർഷിത് റാണ.

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