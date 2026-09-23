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നിർഭാഗ്യങ്ങളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി മിരാഭായ് ചാനു; വെയ്റ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്ര വെള്ളി

ഒളിമ്പിക്‌സിനും ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും പിന്നാലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും മെഡൽ; കരിയർ പൂർത്തിയാക്കി മിരാഭായ് ചാനു.

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Mirabai Chanu wins silver; ends India's 28-year Asian Games weightlifting medal drought (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 1:07 PM IST

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നാഗോയ: ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗിന്‍റെ ഇതിഹാസ താരം സാഖോം മിരാഭായ് ചാനു ഒടുവിൽ തന്‍റെ കരിയറിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരേയൊരു ആഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കി. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതകളുടെ 49 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ താരം വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി. ആകെ 198 കിലോഗ്രാം (സ്നാച്ചിൽ 87 കിലോഗ്രാം, ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 111 കിലോഗ്രാം) ഭാരം ഉയർത്തിയാണ് 31-കാരിയായ ചാനു ഈ ചരിത്ര നേട്ടം കൊയ്‌തത്.

ഈ വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെയ്റ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യ നേരിട്ടിരുന്ന 28 വർഷത്തെ മെഡൽ വരൾച്ചയ്ക്കാണ് ചാനു വിരാമമിട്ടത്. ഇതിഹാസ താരം കർണം മല്ലേശ്വരി 1998 ബാങ്കോക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വെള്ളി നേടിയ ശേഷം ഇന്നുവരെ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ്‌ലിഫ്റ്ററും ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ മെഡൽ വേദിയിൽ കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു.

മത്സരത്തിൽ ആകെ 215 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണം നേടിയ നോര്‍ത്ത് കൊറിയയുടെ റീ സോങ് ഗം ഈ ഇനത്തിൽ പുതിയ ലോക റെക്കോർഡും കുറിച്ചു. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ലുലുക് ഡയാന ട്രി വിജയാന (191 കിലോഗ്രാം) വെങ്കലം നേടി.

മൂന്ന് തവണ കൈവിട്ട മെഡൽ ഒടുവിൽ നാഗോയയിൽ

ഒളിമ്പിക്‌സ്, ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് (തുടർച്ചയായ 3 സ്വർണ്ണം) എന്നിവയിലെല്ലാം മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ചാനുവിന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദി എപ്പോഴും കടുത്ത നിർഭാഗ്യങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചിരുന്നത്. 2014 ഇഞ്ചിയോണിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തായ താരം, 2018 ജക്കാർത്ത ഗെയിംസ് നടുവേദന കാരണം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് 2023 ഹാംഷൗ ഗെയിംസിൽ ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിനിടെ പരിക്കേറ്റ് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു. ഈ വർഷം ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണം നേടി മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന താരം ആ കടുത്ത ഓർമ്മകളെയെല്ലാം നാഗോയയിൽ വെള്ളി തിളക്കത്തോടെ തിരുത്തിയെഴുതി.

മെഡലിലേക്ക് ഉന്നം വെച്ച നീക്കങ്ങൾ

സ്നാച്ച് വിഭാഗത്തിലെ തന്‍റെ മൂന്ന് ശ്രമങ്ങളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ചാനു 87 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ ഒന്നാം ശ്രമത്തിൽ 107 കിലോഗ്രാമും രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ 111 കിലോഗ്രാമും താരം അനായാസം ഉയർത്തി. ഇതോടെ ആകെ സ്കോർ 198 കിലോഗ്രാമിൽ എത്തിച്ച് ചാനു വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചു.

മറുഭാഗത്ത് കൊറിയൻ താരം റീ സോങ് ഗം ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 121 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തി ലോക റെക്കോർഡോടെ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് കുതിച്ചപ്പോൾ, ചാനുവിന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മറ്റൊരു അഭിമാന നിമിഷമായി മാറി.

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മിരാഭായ് ചാനു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്
ASIAN GAMES 2026
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെയ്റ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗ്
മിരാഭായ് ചാനു റെക്കോർഡ്
മിരാഭായ് ചാനു വെയ്റ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗ്

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