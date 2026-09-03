ലക്ഷ്മണ് തന്ത്രങ്ങളിൽ വീണ്ടുമൊരു ഏഷ്യൻ സ്വർണ്ണം! ജപ്പാനിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാൻ വിവിഎസ്
ഗൗതം ഗംഭീറില്ല, പകരം ലക്ഷ്മണ് എത്തും! ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചായി ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപനം.
Published : September 3, 2026 at 4:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നാഗോയയിൽ ഈ മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ മുൻ താരം വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മണ് പരിശീലിപ്പിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ഒക്ടോബർ 4 വരെയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത്. 10 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ ഒക്ടോബർ 3 വരെ അരങ്ങേറും.
ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ ഈ സമയത്ത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയുടെ തിരക്കിലായതിനാലാണ് ലക്ഷ്മണിന് താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകിയത്. സെപ്റ്റംബർ 27-ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഹോം പരമ്പരയ്ക്കൊപ്പം ഗംഭീർ ഇന്ത്യയിൽ തുടരും. ലക്ഷ്മണിനൊപ്പം മുൻ താരങ്ങളായ സുനിൽ ജോഷി, ഹൃഷികേഷ് കാനിത്കർ, സുഭദീപ് ഘോഷ് എന്നിവർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫായും മറൂഫ് ഫജന്ദർ ടീം ലീഡറായും ജപ്പാനിലേക്ക് തിരിക്കും. വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി അമോൽ മുജുംദാറും ബോളിങ് പരിശീലകനായി ആവിഷ്കാർ സാൽവിയും തുടരും.
🚨 VVS LAXMAN AS HEAD COACH 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) September 3, 2026
- Laxman will be the Head Coach of Indian team in the Asian Games 2026. [Kushan Sarkar] pic.twitter.com/LoCuW9qwhz
ശ്രേയസ് അയ്യർ നായകൻ; വൈഭവും ടീമിൽ
ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റില് മധ്യനിര ബാറ്റർ ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക. യുവതാരം തിലക് വർമ്മയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. ലോകോത്തര പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് 15 അംഗ ടീമിന്റെ പ്രധാന കരുത്ത്. ഇതോടൊപ്പം, ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയും ടീമിലിടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
മുമ്പ് ചൈനയിൽ നടന്ന 2023 ഹാങ്ഷൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മണിന്റെ കീഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം സ്വർണം നേടിയത്. ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, അയർലൻഡ്, സിംബാബ്വെ എന്നിവർക്കെതിരായ ടി 20 പരമ്പരകളിലും ലക്ഷ്മണ് മുൻപ് ഇന്ത്യയെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലങ്കയും പാകിസ്ഥാനും നേരിട്ട് ക്വാർട്ടറിൽ
ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക എന്നീ മുൻനിര ടീമുകൾ നേരിട്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കളിക്കും. ക്വാർട്ടറിലെ ബാക്കി രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ജപ്പാൻ, നേപ്പാൾ എന്നിവരും ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഹോങ്കോങ് ചൈന, മലേഷ്യ, ഒമാൻ എന്നിവരും പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ ഇറങ്ങുന്നത്.
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