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ക്വിംസിയ്ക്ക് നിരാശ; ടെക്ബോളിൽ സിംഗിൾസിലും മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിലും വെങ്കലം നഷ്‌ടമായി

ടെക്ബോളിൽ ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; ക്വിംസിയും അനസും വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

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Asian Games Teqball: India Misses Out on Medals as Quimcy Dsouza Finishes Fourth in Both Events (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 9:23 AM IST

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നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടെക്ബോളിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ക്വിംസി ഡിസൂസയ്ക്ക് ഇരട്ട നിരാശ. വനിതാ സിംഗിൾസ്, മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ വെങ്കല മെഡലിനായി പൊരുതിയ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും നാലാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

വനിതാ സിംഗിൾസ് വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ ലോക ഏഴാം നമ്പർ താരവും ആതിഥേയരുമായ ജപ്പാന്‍റെ യുയിന സകാമോട്ടോയോടാണ് ക്വിംസി പരാജയപ്പെട്ടത്. ഏറെ ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടിയ ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്‍റെ തോൽവി.

ആദ്യ സെറ്റിൽ 11-10 ന് മുന്നിലെത്തിയ ശേഷമാണ് 11-12 ന് ക്വിംസിക്ക് സെറ്റ് നഷ്‌ടമായത്. രണ്ടാം സെറ്റിൽ 6-3 നും പിന്നീട് 10-7 നും ക്വിംസി ലീഡ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും, പരിചയസമ്പന്നയായ ജപ്പാൻ താരം തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ സെറ്റും (12-10) വെങ്കല മെഡലും സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ക്വിംസി സകാമോട്ടോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ ആ വിജയം ആവർത്തിക്കാനായില്ല.

മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിലും നിരാശ; ക്വിംസിക്ക് പരിക്ക്

സിംഗിൾസിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിൽ മുഹമ്മദ് അനസ് ഇമ്രാൻ ബേഗുമൊന്നിച്ച് വെങ്കല മെഡലിനായി ക്വിംസി വീണ്ടും കോർട്ടിലിറങ്ങി. എന്നാൽ വിയറ്റ്നാമിന്‍റെ എൻഗുയെൻ ഹോങ് മിൻ താൻ - ട്രിൻ ഗിയ ങി സഖ്യത്തോട് 9-12, 6-12 എന്ന സ്കോറിന് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം പരാജയപ്പെട്ടു.

ആദ്യ സെറ്റിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 8-6 ന് ഇന്ത്യ മുന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും തുടർച്ചയായി 5 പോയിന്‍റുകള്‍ നേടി വിയറ്റ്നാം സെറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം സെറ്റിൽ കളി പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ക്വിംസിക്ക് പരിക്കേറ്റത് ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. ബാക്കിനും വലതുകാലിനും അനുഭവപ്പെട്ട വേദനയെ തുടർന്ന് ക്വിംസിക്ക് മത്സരത്തിനിടെ മെഡിക്കൽ ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കോർട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും കടുത്ത ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടെയാണ് താരം മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒടുവിൽ രണ്ടാം സെറ്റും മത്സരവും വിയറ്റ്നാം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ തന്‍റെ കന്നി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ രണ്ട് ഇനങ്ങളിലും നാലാം സ്ഥാനത്തോടെ മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു മുംബൈ സ്വദേശിയായ ക്വിംസി ഡിസൂസയുടെ വിധി. രണ്ടു വെങ്കല മെഡൽ മത്സരങ്ങളിൽ വരെ എത്തിയെങ്കിലും ഒരു മെഡൽ പോലും നേടാനാകാതെയാണ് ഇന്ത്യ ടെക്ബോൾ കാമ്പെയ്ൻ അവസാനിപ്പിച്ചത്.

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