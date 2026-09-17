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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഇന്ത്യയുടെ ഗോൺസാൽവസ്-അനസ് സഖ്യം ടെക്ബോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായി

ടെക്ബോളിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിരാശ; ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെഡൽ ജേതാക്കൾ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്ത്.

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Asian Games: India's Gonsalves-Beg Pair Knocked Out in Teqball Group Stage (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 7:24 PM IST

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നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടെക്ബോൾ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിച്ചു. വ്യാഴാഴ്‌ച നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡെക്ലാൻ മാർഷൽ ഗോൺസാൽവസ് - മുഹമ്മദ് അനസ് ഇമ്രാൻ ബേഗ് സഖ്യം പുറത്താവുകയായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സഖ്യം കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും 0-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായി മാറിയ ഇന്ത്യയുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്‌തമിച്ചു.

വിയറ്റ്നാമിന്‍റെ ട്രൂങ് ജിയാങ് ബാ - അൻ ഖോവ ലെ സഖ്യത്തോടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ആദ്യ ഗെയിമിൽ 10-10 എന്ന നിലയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടിയ ശേഷം 10-12ന് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം 8-12 എന്ന സ്കോറിനും വിയറ്റ്നാം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ജുൻസുക് ലീ - തേബീൻ ലീ സഖ്യത്തോട് ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ പോലും ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന് സാധിച്ചില്ല. സ്കോർ: 4-12, 7-12.

ഈ തോൽവിയോടെ ഗോൺസാൽവസിന്‍റെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിച്ചെങ്കിലും, അനസ് ഇമ്രാൻ ബേഗിന് മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇനിയും സാധ്യതകളുണ്ട്. 2024ൽ വിയറ്റ്നാമിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ വെങ്കലം നേടി ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായി ടെക്ബോളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മെഡൽ സമ്മാനിച്ച സഖ്യമാണ് ഇത്തവണ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായത്.

എന്താണ് ടെക്ബോൾ?

ഫുട്ബോളിന്‍റേയും ടേബിൾ ടെന്നീസിന്‍റേയും ഒരു മിശ്രിത രൂപമാണ് ടെക്ബോൾ. വളഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക മേശയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ അഞ്ചാം നമ്പർ ഫുട്ബോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കളിക്കുന്നത്. കൈകളും കൈപ്പത്തികളും ഒഴികെ ശരീരത്തിന്‍റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പന്ത് തിരിച്ചടിക്കാൻ കളിക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 2014-ൽ ഹംഗറിയിലാണ് ഈ കായികരൂപം കണ്ടുപിടിച്ചത്.

മിക്‌സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്‌സ്, പാഡൽ, സർഫിംഗ്, ബി എം എക്‌സ് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ, വെർച്വൽ തായ്ക്വോണ്ടോ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഇത്തവണ ഐച്ചി-നാഗോയ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പുതുതായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ആറ് ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ടെക്ബോൾ. കഴിഞ്ഞ ഹാങ്‌ഷൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 28 സ്വർണമടക്കം 107 മെഡലുകൾ നേടിയ ഇന്ത്യ, ഇത്തവണ അതിലും മികച്ച നേട്ടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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