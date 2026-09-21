വെറും 13 വയസ്സ്, കൈപ്പിടിയിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണവും റെക്കോർഡും, ആരാണ് ചൈനയുടെ യു സിഡി
പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ച വേഗത; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നീന്തൽക്കുളത്തിൽ ചരിത്രമെഴുതി ഒരു കൗമാരക്കാരി!
Published : September 21, 2026 at 3:05 PM IST
ഹാങ്ഷൗ: പ്രായം വെറും പതിമൂന്ന്! കളിചിരി മാറാത്ത പ്രായത്തിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ വേദിയിൽ വൻമരങ്ങളെപ്പോലും അമ്പരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ചൈനയുടെ യു സിഡി. വനിതകളുടെ 200 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇനത്തിൽ നിലവിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡ് തകർത്താണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി സ്വർണ്ണമുത്തണിഞ്ഞത്. മത്സരത്തില് 2:05.08 സെക്കൻഡിൽ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയ യു സിഡി, രണ്ടാമതെത്തിയ സഹതാരം ചാങ് മോഹനേക്കാൾ മൂന്ന് സെക്കൻഡിലധികം മുന്നിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.
മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ചൈനയുടെ തന്നെ ഷാങ് യുഫെയ് സ്ഥാപിച്ച ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡാണ് യു സിഡി തിരുത്തിയത്. അടുത്ത മാസം 14 വയസ്സ് തികയുന്ന യു സിഡി തന്റെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് കൗതുകകരമായാണ്. ആദ്യത്തെ വലിയ വ്യക്തിഗത കിരീടം നേടിയിട്ടും, 'ഇതൊരു സാധാരണ പ്രകടനം മാത്രമായിരുന്നു' എന്നാണ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ വാങ്ങിയ ശേഷം താരം തമാശയോടെ പറഞ്ഞത്.
13-year-old Chinese Yu Zidi won the women's 200m butterfly to claim the tournament's first swimming gold of the #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/o0gyOd4L2Y— Xinhua Sports (@XHSports) September 20, 2026
2028ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിനു രണ്ട് വർഷം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് യു സിഡിയുടെ ഈ വൻ മുന്നേറ്റം. നിലവിൽ കാനഡയുടെ സമ്മർ മക്കിന്റോഷ് സ്ഥാപിച്ച ലോക റെക്കോർഡിനേക്കാൾ (2:01.65) വെറും നാല് സെക്കൻഡ് മാത്രം പിന്നിലാണ് ഈ 13-കാരി.
ഇതാദ്യമായല്ല യു സിഡി ലോകവേദിയിൽ തിളങ്ങുന്നത്. 2025-ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ, തന്റെ 12-ാം വയസ്സിൽ ചൈനയുടെ റിലേ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി വെങ്കലം നേടിയപ്പോൾ നീന്തൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മെഡൽ ജേതാവായി ഈ താരം മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം യു സിഡിയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന വ്യക്തിഗത കിരീടമാണ്.
ചൈനയുടെ കൗമാര വിസ്മയം
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നീന്തലിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ നടന്ന ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും സ്വർണം നേടി ചൈന കുതിപ്പ് തുടരുമ്പോഴാണ് യു സിഡിയുടെ ഈ മികച്ച പ്രകടനം. എന്നാൽ ഈ വിജയത്തിൽ മാത്രം തൃപ്തയല്ല താരം.'എനിക്ക് ഇനിയും വേഗത്തിൽ നീന്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ സമയം 0.9 സെക്കൻഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തി, അടുത്ത തവണ ഇതിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് യു സിഡി പറഞ്ഞു.
🇨🇳🦋13-year-old Yu Zidi wins 200m butterfly gold at #AichiNagoya2026 in 2:05.08 — a new meet record.— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) September 21, 2026
👑 She's the youngest swimming champion in #AsianGames history.
🗣️On her next goal:
" to step onto the highest podium of the olympics."🏅
aiming for #LA2028 🎯#TeamChina pic.twitter.com/eOfjIbK3vx
ഒളിമ്പിക്സ് വേദിയിൽ മെഡൽ നേടുക, ഒടുവിൽ അതിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുക എന്നതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. 'ഞാൻ ദിവസവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. വിജയം ഒരിക്കലും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല," താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം 14 വയസ്സ് തികയുന്ന ഈ സ്കൂള് വിദ്യാർത്ഥിനി ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണവും പുതിയ റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി ലോക നീന്തൽ വേദിയിൽ തന്റെ പേര് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
Also Read: 700 ഗ്രാം കവർന്ന സ്വർണക്കനവ്! എംഎംഎയിൽ കട്ടയ്ക്ക് പൊരുതിയിട്ടും സുചികയെ ചതിച്ചത് 'വെയ്റ്റ് റൂൾ'