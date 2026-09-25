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ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് സുവർണ്ണ തിളക്കം; സുരുചി-കമൽജീത് സഖ്യത്തിന് സ്വർണം

റെക്കോർഡ് വെടിപൊട്ടിച്ച് ഇന്ത്യ; 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റളിൽ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം

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Suruchi Singh and Kamaljeet (IANS,ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 9:45 AM IST

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നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ് വേദിയിൽ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ സഖ്യം. 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്‌സഡ് ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുരുചി ഇന്ദർ സിംഗും കമൽജീതും സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി. ഫൈനലിൽ 484.6 പോയിന്‍റ് എന്ന തകർപ്പൻ സ്കോർ നേടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം പുതിയ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെ പോഡിയത്തിന്‍റെ തലപ്പത്തെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്‌താന്‍റെ മുഖമ്മദ് കമലോവ് - നിഗിന സൈദ്കുലോവ സഖ്യം സ്ഥാപിച്ച 481.3 പോയിന്‍റി്ന്‍റെ റെക്കോർഡാണ് സുരുചിയും കമൽജീതും ചേർന്ന് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ഫൈനലിലെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദഘട്ടത്തിലും അസാമാന്യമായ ഏകാഗ്രതയും കൃത്യതയും പുലർത്തിയ ഇരുവരും, തുടർച്ചയായി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വെടിയുതിർത്ത് ഇന്ത്യക്കായി ഈ സുവർണ്ണ വിജയം കൊയ്തെടുത്തു.

മെഡൽ ജേതാക്കളും ഫൈനൽ സ്കോറും

മത്സരത്തിലുടനീളം കൃത്യമായ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരങ്ങളുടെ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയെയാണ് മറികടന്നത്.

  • സ്വർണം: ഇന്ത്യ (സുരുചി ഇന്ദർ സിംഗ്, കമൽജീത്) – 484.6 പോയിന്‍റ് (പുതിയ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ്)
  • വെള്ളി: ദക്ഷിണ കൊറിയ (സുഹ്യോൻ ഹോങ്, ഗായുൻ ചൂ) – 478.0
  • വെങ്കലം: ഇറാൻ (വാഹിദ് ഗോൽഖാന്തൻ, ഹനിയേ റോസ്തമിയാൻ) – 415.8
  • നാലാം സ്ഥാനം: ഇന്തോനേഷ്യ (ഡർമോയോ എ, പ്രബോവോ എം) – 349.4

യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലും റെക്കോർഡ് വേട്ട

ഫൈനലിന് മുൻപ് നടന്ന യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലും തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം പുറത്തെടുത്തത്. 587 പോയിന്‍റ് (29 ഇന്നർ 10) നേടിയ ഇവർ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് തകർത്തു. 2023 ലെ ഹാങ്‌ഷൗ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ സരബ്‌ജോത് സിംഗും ദിവ്യ സുബ്ബരാജുവും ചേർ‍ന്ന് സ്ഥാപിച്ച 577 പോയിന്‍റിന്‍റെ റെക്കോർഡാണ് ഇവർ പഴങ്കഥയാക്കിയത്.

മാത്രമല്ല, കമൽജീതിന്‍റേയും സുരുചിയുടെയും ഈ യോഗ്യതാ സ്കോർ 2021-ൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രമുഖ ഷൂട്ടർമാരായ സൗരഭ് ചൗധരിയും മനു ഭാകറും സ്ഥാപിച്ച ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തുകയും ചെയ്‌തു.

രണ്ട് ഷൂട്ടർമാരുടെയും മികച്ച പങ്കാളിത്തവും സ്ഥിരതയുമാണ് മിക്‌സഡ് ടീം ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് തുണയായത്. ഇലക്ട്രോണിക് സ്കോർ ബോർഡിൽ പുതിയ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഔദ്യോഗികമായി തെളിഞ്ഞപ്പോൾ നാഗോയയിലെ ഇന്ത്യൻ കായിക പ്രേമികളും ഷൂട്ടിംഗ് സംഘവും വലിയ ആഘോഷത്തിലാണ്. ഏഷ്യൻ കായിക വേദിയിൽ കൃത്യതയാർന്ന ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ മേധാവിത്വവും കരുത്തും ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നതായി ഈ വിജയം.

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ASIAN GAMES 2026
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്വർണം
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സുരുചി ഇന്ദർ സിംഗ് സ്വർണം
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