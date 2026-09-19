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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടെക്ബോൾ സെമിയില്‍ ക്വിംസി പുറത്തായി; ഇനി വെങ്കലപ്പോരാട്ടം

ക്വിംസി ഡിസൂസ സെമിയിൽ പുറത്ത്; ടെക്ബോളിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷ ഇനി വെങ്കലത്തിൽ.

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Quimcy Dsouza loses close Teqball semifinal; remains in hunt for historic bronze (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 12:40 PM IST

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നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടെക്ബോളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ക്വിംസി ജൊവാക്വിം ഡിസൂസ വനിതാ സിംഗിൾസ് സെമിഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. നാഗോയ സിറ്റി ഹിഗാഷി സ്പോർട്‌സ് സെന്‍ററില്‍ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഇമാ സുമായയോടാണ് ഇന്ത്യൻ താരം 1-2 എന്ന സ്കോറിന് കീഴടങ്ങിയത്. തന്‍റെ ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ക്വിംസി ഒന്നാം സെറ്റ് 12-7 ന് സ്വന്തമാക്കി മികച്ച തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം സെറ്റിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച സുമായ 12-9 ന് സെറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു. നിർണായകമായ മൂന്നാം സെറ്റിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ക്വിംസി 4-1 ന് മുന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സുമായ 12-7 ന് സെറ്റും ഫൈനൽ ടിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

ഇനി ലക്ഷ്യം വെങ്കല മെഡൽ

സെമിയിലെ പരാജയത്തോടെ ക്വിംസി ഇനി ഞായറാഴ്‌ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന വെങ്കല മെഡലിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ പോരാടും. ലോക ഏഴാം നമ്പർ താരമായ ജപ്പാന്‍റെ യുയിന സകാമോട്ടോയാണ് വെങ്കല പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളി. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനായാൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടെക്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെഡൽ നേട്ടമായി അത് മാറും.

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മിന്നും കുതിപ്പ്

ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ രണ്ട് വിജയങ്ങളോടെ ഒന്നാമതെത്തിയാണ് ക്വിംസി ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കളിക്കാതെ നേരിട്ട് സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടോപ്പ് സീഡായ ജപ്പാന്‍റെ യുയിന സകാമോട്ടോയെ 2-1 ന് ക്വിംസി അട്ടിമറിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ സെറ്റ് നഷ്ടമായ ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചാണ് താരം അന്ന് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ കംബോഡിയയുടെ കോമിയൻ ഡിയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് താരം പരാജയപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിൽ മുഹമ്മദ് അനസ് ഇമ്രാൻ ബെഗിനൊപ്പവും ക്വിംസി സഖ്യം ഫിലിപ്പീൻസ് ജോഡിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി മികച്ച തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് ടെക്ബോൾ

ഹംഗറിയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ടെക്ബോൾ, വളഞ്ഞ മേശപ്പുറത്ത് ഫുട്ബോളിന്‍റേയും സെപക് തക്രോയുടെയും ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഫുട്ബോളിന്‍റേയും സവിശേഷതകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചു കളിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കായിക ഇനമാണ്. ഐച്ചി-നാഗോയ 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലാണ് ഈ ഇനം ആദ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മെൻസ്‌ ആൻഡ് വുമൺസ് സിംഗിൾസ്, ഡബിൾസ്, മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് മെഡൽ ഇനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്.

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TAGGED:

QUIMCY DSOUZA ASIAN GAMES
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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടെക്ബോൾ
ക്വിംസി ഡിസൂസ
ASIAN GAMES 2026 TEQBALL

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