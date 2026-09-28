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മഴ വില്ലനായി; ടോസ് പോലുമില്ലാതെ പാകിസ്‌താന്‍ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെമിയിൽ

ഹോങ്കോങ്ങുമായുള്ള ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മഴ കൊണ്ടുപോയി; ടോസ് പോലുമില്ലാതെ പാകിസ്‌താൻ സെമിയിൽ.

PAKISTAN VS HONG KONG ASIAN GAMES പാകിസ്താൻ ഹോങ്കോങ്ങ് ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മത്സരം മഴ
Asian Games: Pakistan Advance to Semifinals After Rain Washes Out Match (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 9:29 AM IST

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നിഷിൻ: കനത്ത മഴ വില്ലനായതോടെ കളിക്കാതെ തന്നെ പാകിസ്‌താൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. കൊരോഗി സ്പോർട്‌സ് പാർക്കിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ ഇന്ന് രാവിലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ആലിപ്പഴം വീണതുപോലെയുള്ള തുടർച്ചയായ മഴയെത്തുടർന്ന് ഒരു പന്ത് പോലും എറിയാനാകാതെ നിര്‍ത്തിവക്കുകയായിരുന്നു.

മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ഐ.സി.സി ടി20 റാങ്കിംഗിൽ മുന്നിലുള്ള ടീം എന്ന ആനുകൂല്യത്തിലാണ് പാകിസ്‌താൻ സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. അതേസമയം ഒരു മത്സരം പോലും കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ ഹോങ്കോങ്ങ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. ചൊവ്വാഴ്‌ച നടക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് - മലേഷ്യ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാകും പാകിസ്‌താൻ സെമിയിൽ നേരിടുക.

നേരത്തെ ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, പാകിസ്‌താൻ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ മുൻനിര ടീമുകൾക്ക് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ബൈ ലഭിച്ചതിനാലാണ് ഇവർ നേരിട്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തിയത്. പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ സാഹിബ്സാദ ഫർഹാന്‍റെ കീഴിൽ ഇറങ്ങിയ പാകിസ്‌താന് തന്നെയായിരുന്നു മത്സരത്തിൽ മുൻതൂക്കം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ മത്സരത്തിനും മഴ ഭീഷണി

ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ മത്സരത്തിനും കനത്ത മഴ ഭീഷണിയുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന പ്രകാരം ടോസ് നടക്കേണ്ട സമയം മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ മഴ പെയ്യാൻ 40 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ സാധ്യതയുണ്ട്.

പാകിസ്‌താൻ മത്സരത്തിലേതുപോലെ മഴ കാരണം ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മത്സരവും പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഉയർന്ന റാങ്കിംഗിന്‍റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും. നിലവിൽ ഐ.സി.സി ടി20 റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ പത്താം സ്ഥാനത്തുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഹാങ്‌ചൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും മഴ വില്ലനായ ഫൈനലിൽ ഉയർന്ന സീഡിംഗിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ സ്വർണം നേടിയിരുന്നത്.

സ്ക്വാഡുകൾ

ഇന്ത്യന്‍ ടീം: ശ്രേയസ് അയ്യർ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശിവം ദുബെ, തിലക് വർമ്മ, വിപ്രാജ് നിഗം, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, വാഷിങ്‌ടണ്‍ സുന്ദർ, രവി ബിഷ്ണോയ്, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി.

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ടീം: ദർവിഷ് റസൂലി, അബ്‌ദുല്ല അഹമ്മദ്‌സായ്, മുഹമ്മദ് അക്രം, ഇസ്‌മത് ആലം, ഫരീദൂൻ ദാവൂദ്‌സായ്, ഹസൻ ഐസാഖിൽ, മുഹമ്മദ് ഇഷാഖ്, കരീം ജനത്, ഫൈസൽ ഖാൻ, നംഗ്യാൽ ഖരോട്ടി, ഇമ്രാൻ മീർ, അറബ് ഗുൽ മൊമന്ദ്, ഫർമാനുല്ല സാഫി, നജീബുള്ള സദ്രാൻ, ഖാലിദ് തനിവാൽ.

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PAKISTAN VS HONG KONG ASIAN GAMES

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