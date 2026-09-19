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ശത്രുരാജ്യത്തിന്‍റെ ദേശീയ ഗാനം കേട്ട് അമ്പരന്ന് കളിക്കാർ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഗുരുതര വീഴ്‌ച

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ഹോക്കി മത്സരത്തിനിടെ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ മത്സരത്തിന് മുന്നേ കേൾപ്പിച്ചത് ഉത്തര കൊറിയൻ ദേശീയ ഗാനം. ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകി ദക്ഷിണ കൊറിയ

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North Korean anthem played by mistake before South Korea hockey match (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 11:20 AM IST

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നാഗോയ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കി വേദിയെ അമ്പരപ്പിച്ച് സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗുരുതരമായ വീഴ്‌ച. പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ പൂൾ മത്സരത്തിനായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ടീം മൈതാനത്ത് അണിനിരന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിന് പകരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഴങ്ങിയത് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ദേശീയ ഗാനമായിരുന്നു. നാഗോയയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 30 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗിഫു പ്രിഫെക്ചറൽ ഗ്രീൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഈ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.

അമ്പരന്ന് കളിക്കാർ; മത്സരം തടസ്സപ്പെട്ടു

മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി അതീവ ഗൗരവത്തോടെ അണിനിരന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ശത്രുരാജ്യത്തിന്‍റെ ദേശീയ ഗാനം കേട്ടതോടെ പാടെ അമ്പരന്നുപോയി. കടുത്ത അതൃപ്‌തിയും ആശ്ചര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ച കളിക്കാർ പരസ്പരം നോക്കുന്നതും തലയിൽ കൈവെക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ശത്രുതയിലുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതീകങ്ങൾ മാറിപ്പോയത് വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി.

സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ സംഘാടകർ ഓഡിയോ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെച്ചു. തുടർന്ന് എതിർ ടീമായ ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ ദേശീയ ഗാനം ആദ്യം കേൾപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ യഥാർത്ഥ ദേശീയ ഗാനം പ്ലേ ചെയ്‌ത് സംഘാടകർ തെറ്റ് തിരുത്തിയത്. എന്നാൽ, ഈ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ കാരണം മത്സരം നിശ്ചിത സമയത്തുനിന്നും വൈകിയാണ് ആരംഭിച്ചത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ദേശീയ ഗാനം പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കളിക്കാരോട് പരസ്‌പരം കൈ കൊടുക്കാനും കളി തുടങ്ങാനും റഫറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടി വന്നതും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

പരാതി നൽകി ദക്ഷിണ കൊറിയ

സംഭവം കടുത്ത അപമാനമായി കണക്കാക്കിയ കൊറിയൻ സ്പോർട്‌സ് ആൻഡ് ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘാടക സമിതിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി. "ദേശീയ ഗാനം മാറിപ്പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘാടക സമിതിക്ക് ഔദ്യോഗിക പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സംഘാടകരുടെ ഔദ്യോഗികമായ മാപ്പപേക്ഷയും, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം വീഴ്‌ചകൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന കർശനമായ ഉറപ്പും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്," കൊറിയൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കായിക മാമാങ്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലുമാകുന്നില്ലെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം മുഖ്യ പരിശീലകൻ മിൻ തേ-സോക്ക് പ്രതികരിച്ചു.

ദേശീയ ഗാന വിവാദം കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും കളിക്കളത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരങ്ങളെ അത് ബാധിച്ചില്ല. പൂൾ എ-യിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ തകർത്തത്. ദക്ഷിണ കൊറിയക്കായി സിം ജെ-വോൺ, ലീ ഗാംഗ്-സാൻ, ഓ സെ-യോങ്, ബേ സോങ്-മിൻ, യാങ് ജി-ഹുൻ എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി.

കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യാഡിലെ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാക്കളായ ദക്ഷിണ കൊറിയ ബംഗ്ലാദേശിനെ നിസ്സാരക്കാരായി കണ്ടിരുന്നില്ലെന്ന് പരിശീലകൻ മിൻ തേ-സോക്ക് മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു. ശക്തരായ ടീമുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പൂൾ എ-യിലാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയും ബംഗ്ലാദേശും മത്സരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യ, ആതിഥേയരും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാക്കളുമായ ജപ്പാൻ, ശ്രീലങ്ക, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവരാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ.

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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കി വിവാദം
ദക്ഷിണ കൊറിയ ഉത്തര കൊറിയ
ദക്ഷിണ കൊറിയ VS ബംഗ്ലാദേശ്
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