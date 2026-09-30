ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെ ഷൂട്ടിംഗിൽ നീരു-കെയ്നൻ സഖ്യത്തിന് സ്വർണം; ഇന്ത്യ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത്
ആകെ 57 മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യ മെഡൽ പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത്; ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും സുവർണ്ണ നേട്ടം.
Published : September 30, 2026 at 12:47 PM IST
നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ നീരു ധണ്ഡ - കെയ്നൻ ചേനായി സഖ്യം ട്രാപ്പ് മിക്സഡ് ടീം ഇനത്തിൽ സ്വർണ്ണം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ന് നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ പുതിയ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ചടക്കിയത്. മത്സരത്തിൽ 32 പോയിന്റ് നേടിയ ഖത്തർ വെള്ളിയും, 23 പോയിന്റോടെ ചൈന വെങ്കലവും നേടി. ഇറാനാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.
വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത ട്രാപ്പ് ഇനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണം നേടിയ നീരു ധണ്ഡയ്ക്ക് ഗെയിംസിലെ രണ്ടാമത്തെ സുവർണ്ണ നേട്ടമാണിത്. കൂടാതെ വനിതാ ടീം ഇനത്തിൽ വെള്ളി മെഡലും നേടിയിട്ടുള്ള നീരുവിന്റെ ഈ ഗെയിംസിലെ മൂന്നാമത്തെ മെഡലാണിത്. ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം സ്വർണ്ണമാണിത്. ഈ വിജയത്തോടെ 9 സ്വർണ്ണവും 21 വെള്ളിയും 27 വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 57 മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യ മെഡൽ പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
STORY | Neeru-Kynan pair wins trap mixed team shooting gold— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
The Indian pair of Neeru Dhanda and Kynan Chenai clinched the gold medal in the trap mixed team event of the Asian Games here on Wednesday, smashing the continental record in the process.
The Indian team shot a score… pic.twitter.com/a5lkOo5Jz4
നാല് ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച ഫൈനലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. ആദ്യ 10 ഷോട്ടുകളിൽ 6 എണ്ണം മാത്രം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനായ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് മത്സരത്തിലേക്ക് അതിശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന നീരുവും കെയ്നനും അടുത്ത പരമ്പരകളിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം പോലും പിഴയ്ക്കാതെ വെടിയുതിർത്തു. 20 ഷോട്ടുകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 16 ഹിറ്റുകളുമായി ഇന്ത്യ ഖത്തറിനൊപ്പം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
മത്സരത്തിനിടയിൽ സ്റ്റേഷൻ 1-ലെ ട്രാപ്പ് മെഷിനറിയിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം മത്സരം അല്പസമയം തടസ്സപ്പെട്ടെങ്കിലും, കളി പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സഖ്യം തങ്ങളുടെ അസാധ്യ ഫോം തുടർന്നു. ഒടുവിൽ 30 ഷോട്ടുകളിൽ 26 ഹിറ്റുകൾ നേടി ഇന്ത്യ കുതിച്ചപ്പോൾ, ചൈന 23 ഹിറ്റുകളോടെ വെങ്കല മെഡലിൽ ഒതുങ്ങി പുറത്തായി.
Congratulations to Neeru Dhanda for becoming the first Indian woman to win an individual Gold Medal in the Trap event at the Asian Games.#AsianGames2026 #Cheer4Bharat pic.twitter.com/EO7XtnmgcR— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 30, 2026
അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഖത്തറിനെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ മറികടന്ന് 34 ഹിറ്റുകളോടെയാണ് ഇന്ത്യ സ്വർണം ഉറപ്പാക്കിയത്. ഇതോടെ 2026-ൽ ദോഹയിൽ ഖത്തർ സ്ഥാപിച്ച 33 ഹിറ്റുകളുടെ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ട് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ നീരു ധണ്ഡയ്ക്കും, മിക്സഡ് ടീമിൽ മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ കെയ്നൻ ചേനായിക്കും ഇത് ചരിത്ര നിമിഷമായി മാറി.
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