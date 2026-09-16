ETV Bharat / sports

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡലുണ്ടോ? 2027 ലോക ബോക്‌സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാം!

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാക്കൾക്ക് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത; 2028 ഒളിമ്പിക്‌സിനായുള്ള സെലക്ഷൻ പോളിസി പ്രഖ്യാപിച്ച് ബി.എഫ്.ഐ.

BFI SELECTION POLICY LA 2028 ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സ് ബോക്സിങ് ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2027 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബോക്സിങ്
LA 2028: BFI Announces Direct World Championship Entries for Asian Games Medallists (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പരമാവധി പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബോക്‌സിങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. 2026-ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ബോക്‌സർമാർക്ക്, ഒളിമ്പിക്‌സിലേക്കുള്ള ആദ്യ യോഗ്യതാ ടൂർണമെന്‍റായ 2027-ലെ ലോക ബോക്‌സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്ന് ബി.എഫ്.ഐ അറിയിച്ചു. കസാഖിസ്ഥാനിലാണ് 2027-ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയും വേൾഡ് ബോക്‌സിങ്ങും അംഗീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം നാല് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള യോഗ്യതാ പാതയാണ് ബി.എഫ്.ഐ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2025 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് 2027-28 വർഷത്തേക്കുള്ള ഈ പുതിയ പോളിസി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാക്കളുടെ യോഗ്യത

2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടുന്നവർക്ക് അതത് വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പ്രധാന എൻട്രിയായി നേരിട്ട് അവസരം ലഭിക്കും. ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ പത്താമത് എലൈറ്റ് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാക്കൾ റിസർവ് താരങ്ങളായിരിക്കും. ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെഡൽ ലഭിക്കാത്ത വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറികളിലും, ഒളിമ്പിക്സിലുണ്ടായിരിക്കുകയും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറികളിലും നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാക്കളെ പ്രധാന എൻട്രിയായി പരിഗണിക്കും.

BFI SELECTION POLICY LA 2028 ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സ് ബോക്സിങ് ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2027 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബോക്സിങ്
Representational Image (AFP)

അവസാന വട്ട യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ

ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ക്വാട്ടാ റൗണ്ട് വരെ എത്തിയിട്ടും ഒളിമ്പിക് യോഗ്യത നേടാനാകാത്തവർക്ക് ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ക്വാളിഫയറിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം നൽകും. ശേഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് ദേശീയ ക്യാമ്പിലെ താരങ്ങൾക്കായി റാങ്കിങ് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് നടത്തും.

2028-ൽ ഇറ്റലി, ഹംഗറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ലോക യോഗ്യതാ ടൂർണമെന്‍റുകളിലും ഇതേ സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയായിരിക്കും പിന്തുടരുക. നമ്മുടെ ബോക്‌സിങ് താരങ്ങൾക്ക് ഒളിമ്പിക്‌സിലേക്ക് കൃത്യവും സുതാര്യവുമായ ഒരു വഴി ഒരുക്കുകയാണ് ഈ പോളിസിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ബി.എഫ്.ഐ പ്രസിഡന്‍റ് അജയ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെഡൽ ജേതാക്കൾ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ജേതാക്കൾ, സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വൈൽഡ് കാർഡ് താരങ്ങൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാകും ഒളിമ്പിക്‌സിനായുള്ള പ്രത്യേക ദേശീയ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കുക. ഒളിമ്പിക് ഇതര വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറികളിൽ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് പ്രധാന എൻട്രിയായും, വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് റിസർവ് എൻട്രിയായും ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും.

Also Read: മന്ദാനയും ഹർമൻപ്രീതും കൊച്ചിയിലേക്ക്! ഡബ്ല്യുപിഎൽ ലേലത്തിന് കേരളം വേദി, ലീഗ് ജനുവരി 14 മുതൽ

TAGGED:

BFI SELECTION POLICY LA 2028
ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സ് ബോക്സിങ്
ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2027
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബോക്സിങ്
2027 WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.