കബഡിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പടയോട്ടം; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇറാനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഇരട്ട സ്വർണം
ഇരട്ടി മധുരവുമായി കബഡി ടീമുകൾ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ്ണക്കൊയ്ത്ത് തുടരുന്നു
Published : September 26, 2026 at 4:21 PM IST
തോക്കായ്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില് കബഡിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സുവർണ്ണ ചരിത്രം. ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇറാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകൾ കബഡിയിൽ ഇരട്ട സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ന് നടന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഫൈനലിൽ ഇറാനെ 40-34 എന്ന സ്കോറിന് കീഴടക്കി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ഒൻപതാം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ, വനിതാ ടീം 37-34 എന്ന സ്കോറിന് ഇറാനെത്തന്നെ വീഴ്ത്തി രാജ്യത്തിനായി നാലാം സ്വർണ്ണവും ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ നാലാം സ്വർണ്ണ മെഡലും സ്വന്തമാക്കി.
അണയാത്ത വീര്യവുമായി പുരുഷന്മാർ; ഒൻപതാം സ്വർണം
തോക്കായ് സിറ്റിസൺ ജിംനേഷ്യത്തിൽ നടന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഫൈനൽ മത്സരം അങ്ങേയറ്റം ഉദ്വേഗജനകമായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഡിഫൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയെ ഓൾ-ഔട്ട് ആക്കിക്കൊണ്ട് 18-17 എന്ന നേരിയ ലീഡിൽ ഇറാനാണ് മുന്നിട്ടു നിന്നത്.
Gold wasn’t easy. Neither was India 😮💨🥇#ProKabaddi #IndiavIran #AsianGames2026 #RaidForGlory pic.twitter.com/cA2iNzj4r1— ProKabaddi (@ProKabaddi) September 26, 2026
എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. സ്കോർ 20-20 എന്ന നിലയിൽ തുല്യത പാലിച്ച ശേഷം സുമീതിന്റെ മികച്ച തൈ-ടാക്കിളുകളിലൂടെ (thigh tackles) ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം കളം നിറഞ്ഞു നിന്നു. പിന്നാലെ രാഹുലിന്റെ ടാക്കിളിലൂടെ ഇറാനെ ഓൾ-ഔട്ട് ആക്കി ഇന്ത്യ 29-24 ന് ലീഡ് എടുത്തു. റെയ്ഡിലും പ്രതിരോധത്തിലും മികവ് തുടർന്ന ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാർ 40-34 ന് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ച് കബഡിയിലെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഒരിക്കൽക്കൂടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില് ഉറപ്പിച്ചു.
ഇറാനെ വീഴ്ത്തി വനിതകൾക്ക് നാലാം സ്വർണം
നേരത്തെ നടന്ന വനിതകളുടെ ഫൈനലിൽ 2018-ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇറാനെതിരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം പുറത്തെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം ആദ്യ പകുതി പിരിയുമ്പോൾ 22-16 ന് മുന്നിലായിരുന്നു.
The unbeaten run ends with GOLD 🥇🇮🇳#ProKabaddi #IndiavIran #AsianGames2026 #RaidForGlory pic.twitter.com/4eaJTuMdQW— ProKabaddi (@ProKabaddi) September 26, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇറാന്റെ വനിതകൾ ശക്തമായി പൊരുതിനോക്കുകയും 18 പോയിന്റുകള് നേടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെടാതെ കളം പിടിച്ച 'വുമൺ ഇൻ ബ്ലൂ' 37-34 എന്ന സ്കോറിന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഇത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ കബഡി ടീം നേടുന്ന നാലാമത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡലാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നേട്ടം
|കായികം
|സ്വർണ്ണം
|വെള്ളി
|വെങ്കലം
|ആകെ
|ഷൂട്ടിംഗ്
|1
|6
|4
|1
|എം എം എം
|0
|0
|1
|1
|ക്രിക്കറ്റ്
|1
|0
|0
|1
|ഭാരോദ്വഹനം
|0
|1
|0
|1
|സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്
|0
|0
|1
|1
|ബാഡ്മിന്റണ്
|0
|0
|1
|1
|തുഴച്ചിൽ
|0
|0
|1
|1
|വുഷു
|0
|1
|0
|1
|അത്ലറ്റിക്സ്
|0
|3
|3
|6.
|ടേബിൾ ടെന്നീസ്
|0
|0
|1
|1
|സ്ക്വാഷ്
|0
|0
|1
|1
|കബഡി
|2
|0
|0
|2
|ആകെ
|4
|11
|13
|28
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