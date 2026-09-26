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കബഡിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പടയോട്ടം; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇറാനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഇരട്ട സ്വർണം

ഇരട്ടി മധുരവുമായി കബഡി ടീമുകൾ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ്ണക്കൊയ്ത്ത് തുടരുന്നു

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Asian Games Kabaddi: India creates history with double gold as both men and women defeat Iran (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 4:21 PM IST

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തോക്കായ്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില്‍ കബഡിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സുവർണ്ണ ചരിത്രം. ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇറാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകൾ കബഡിയിൽ ഇരട്ട സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ന് നടന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഫൈനലിൽ ഇറാനെ 40-34 എന്ന സ്കോറിന് കീഴടക്കി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ഒൻപതാം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ, വനിതാ ടീം 37-34 എന്ന സ്കോറിന് ഇറാനെത്തന്നെ വീഴ്ത്തി രാജ്യത്തിനായി നാലാം സ്വർണ്ണവും ഈ ടൂർണമെന്‍റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ നാലാം സ്വർണ്ണ മെഡലും സ്വന്തമാക്കി.

അണയാത്ത വീര്യവുമായി പുരുഷന്മാർ; ഒൻപതാം സ്വർണം

തോക്കായ് സിറ്റിസൺ ജിംനേഷ്യത്തിൽ നടന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഫൈനൽ മത്സരം അങ്ങേയറ്റം ഉദ്വേഗജനകമായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഡിഫൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയെ ഓൾ-ഔട്ട് ആക്കിക്കൊണ്ട് 18-17 എന്ന നേരിയ ലീഡിൽ ഇറാനാണ് മുന്നിട്ടു നിന്നത്.

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. സ്കോർ 20-20 എന്ന നിലയിൽ തുല്യത പാലിച്ച ശേഷം സുമീതിന്‍റെ മികച്ച തൈ-ടാക്കിളുകളിലൂടെ (thigh tackles) ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം കളം നിറഞ്ഞു നിന്നു. പിന്നാലെ രാഹുലിന്‍റെ ടാക്കിളിലൂടെ ഇറാനെ ഓൾ-ഔട്ട് ആക്കി ഇന്ത്യ 29-24 ന് ലീഡ് എടുത്തു. റെയ്ഡിലും പ്രതിരോധത്തിലും മികവ് തുടർന്ന ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാർ 40-34 ന് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ച് കബഡിയിലെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഒരിക്കൽക്കൂടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില്‍ ഉറപ്പിച്ചു.

ഇറാനെ വീഴ്ത്തി വനിതകൾക്ക് നാലാം സ്വർണം

നേരത്തെ നടന്ന വനിതകളുടെ ഫൈനലിൽ 2018-ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇറാനെതിരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം പുറത്തെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം ആദ്യ പകുതി പിരിയുമ്പോൾ 22-16 ന് മുന്നിലായിരുന്നു.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇറാന്‍റെ വനിതകൾ ശക്തമായി പൊരുതിനോക്കുകയും 18 പോയിന്‍റുകള്‍ നേടുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെടാതെ കളം പിടിച്ച 'വുമൺ ഇൻ ബ്ലൂ' 37-34 എന്ന സ്കോറിന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഇത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ കബഡി ടീം നേടുന്ന നാലാമത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡലാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നേട്ടം

കായികംസ്വർണ്ണം വെള്ളി വെങ്കലം ആകെ
ഷൂട്ടിംഗ്1641
എം എം എം0011
ക്രിക്കറ്റ്1001
ഭാരോദ്വഹനം0101
സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്0011
ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍0011
തുഴച്ചിൽ0011
വുഷു0101
അത്‌ലറ്റിക്‌സ്0336.
ടേബിൾ ടെന്നീസ്0011
സ്ക്വാഷ്0011
കബഡി2002
ആകെ4111328

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TAGGED:

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കബഡി സ്വർണ്ണം
ഇന്ത്യ VS ഇറാൻ കബഡി
ഇന്ത്യൻ വനിതാ കബഡി ടീം
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇന്ത്യ മെഡൽ
ASIAN GAMES 2026 KABADDI GOLD MEDAL

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