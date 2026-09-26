ഒരേ ദിവസം രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ കടുത്ത ഷെഡ്യൂളിംഗിനെതിരെ പ്രണോയ് രംഗത്ത്
'ഇതൊരു സൗത്ത് സോൺ ടൂർണമെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ പോലെയുണ്ട്'; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘാടകർക്കെതിരെ പ്രണോയിയുടെ വിമർശനം.
Published : September 26, 2026 at 2:39 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ബാഡ്മിന്റണ് മത്സരങ്ങളുടെ കടുത്ത ഷെഡ്യൂളിംഗിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ താരം എച്ച്.എസ് പ്രണോയ് രംഗത്ത്. ശനിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ യുവതാരങ്ങളായ ആയുഷ് ഷെട്ടിക്കും ഉന്നതി ഹൂഡയ്ക്കും ഒരേ ദിവസം തന്നെ രണ്ട് നിർണായക സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രണോയിയുടെ വിമർശനം. രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ഇവർക്ക് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും കോർട്ടിലിറങ്ങേണ്ടി വന്നു.
'ഈ വർഷത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടാൽ ഒരു സൗത്ത് സോൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ടീം ഇനങ്ങളുടെ മെഡൽ ദാന ചടങ്ങ് രാത്രി 11 മണി വരെ നീണ്ടുനിന്നു, പല കളിക്കാർക്കും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ആദ്യ മത്സരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരേ ദിവസം തന്നെ രണ്ട് സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് തികച്ചും ഭ്രാന്താണ്," പ്രണോയ് എക്സില് കുറിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വിജയത്തോടെ ആയുഷും ഉന്നതിയും പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ വൈകുന്നേരം തന്നെ അടുത്ത മത്സരത്തിനായി ഇവർക്ക് വീണ്ടും കോർട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇത് താരങ്ങളുടെ ശാരീരിക വീണ്ടെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്.
This years Asian games scheduled looks like a South zone championships scheduled.— PRANNOY HS (@PRANNOYHSPRI) September 26, 2026
Medal ceremony went till 11 pm for the team event and so many players had first match the next day 🤷🏻. And now 2 singles matches scheduled on the same day 🤷🏻. Just crazy 🤯#asiangames
ആയുഷിന് ആധികാരിക വിജയം
രാവിലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ലോക 20-ാം റാങ്കുകാരനായ ആയുഷ് ഷെട്ടി കസാഖ്സ്ഥാന്റെ മഖ്സൂത് താജിബുള്ളയേവിനെ വെറും 21 മിനിറ്റിൽ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് (21-7, 21-7) തകർത്തു. ഈ വേഗത്തിലുള്ള വിജയം ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ചൗ ടിയെൻ-ചെന്നിനെതിരെയുള്ള അടുത്ത മത്സരത്തിനായി ഊർജ്ജം സംഭരിക്കാൻ ആയുഷിനെ സഹായിച്ചു.
79 മിനിറ്റ് നീണ്ട കടുത്ത പോരാട്ടവുമായി ഉന്നതി
അതേസമയം, ലോക 38-ാം റാങ്കുകാരിയായ മലേഷ്യയുടെ വോങ് ലിംഗ് ചിങ്ങിനെതിരെ 79 മിനിറ്റ് നീണ്ട കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഉന്നതി ഹൂഡ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത് (21-14, 20-22, 21-19). ആദ്യ ഗെയിം ഉന്നതി നേടിയെങ്കിലും രണ്ടാം ഗെയിം വോങ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. നിർണായകമായ മൂന്നാം ഗെയിമിൽ 20-18 എന്ന സ്കോറിന് രണ്ട് മാച്ച് പോയിന്റുകല് നേടിയ ഉന്നതി, ഒടുവിൽ ക്രോസ്-കോർട്ട് ഷോട്ടിലൂടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
ലക്ഷ്യ സെൻ പുറത്തായി
കടുത്ത ഷെഡ്യൂളുകൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സിംഗിൾസ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി ലക്ഷ്യ സെൻ ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി. രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ സിംഗപ്പൂരിന്റെ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ ലോ കീൻ യൂവാണ് ലക്ഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു മണിക്കൂറും 10 മിനിറ്റും നീണ്ട മത്സരത്തിൽ 21-12, 15-21, 21-14 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു ലോ കീൻ യൂവിന്റെ വിജയം.
ആദ്യ ഗെയിമിൽ ലക്ഷ്യ 5-1 ന് മുന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും തുടർച്ചയായി 10 പോയിന്റുകള് നേടി ലോ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും, മൂന്നാം ഗെയിമിൽ സിംഗപ്പൂർ താരം മേധാവിത്വം വീണ്ടെടുത്ത് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
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