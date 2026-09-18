ജപ്പാൻ നാണംകെടുമോ?, കണ്ടെയ്നര് കെണിയിൽ വീണ് താരങ്ങൾ! ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥ
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: താൽക്കാലിക കണ്ടെയ്നര് മുറികളിലെ കുറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം.
Published : September 18, 2026 at 3:27 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ജപ്പാനിൽ നാളെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, താരങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയ താൽക്കാലിക കണ്ടെയ്നര് മുറികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം. രണ്ടായിരത്തോളം താരങ്ങളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തടി കൊണ്ടുള്ള ഈ കണ്ടെയ്നര് ഹട്ടുകളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമാണെന്നാണ് ഉയരുന്ന പരാതി. ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം താമസസൗകര്യമാണിതെന്ന് കൊറിയൻ ബാസ്കറ്റ്ബോള് അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജങ് ജെ-യോങ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞു.
രണ്ട് മീറ്ററിലധികം (6 അടി 7 ഇഞ്ച്) ഉയരമുള്ള താരങ്ങൾക്ക് ഈ മുറികളിലെ കിടക്കകളിൽ കാലുനീട്ടി കിടക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഇത് തികച്ചും അന്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ടീമിലെ ഒരു താരം തന്റെ മുറിയിലെ പൈപ്പ് ചോർന്ന് തറയിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീഡിയോ 'ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കൂ' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ഇതേ ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്നതായി ജങ് അറിയിച്ചു. ഇതിനിടെ, ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ തങ്ങളുടെ കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം ഹട്ടുകളുടെ മാതൃകകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു.
VIDEO | Patiala, Punjab: SAI sets up container rooms to prepare athletes for Asian Games.— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
The beds are a little over six feet long, the walls are close, and there is little room for anything beyond the essentials.
For some of India's athletes, however, spending a night inside a… pic.twitter.com/qEUDQz0FYm
പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ച ജനസംഖ്യ; ബജറ്റില്ലെന്ന് ജപ്പാൻ
നാഗോയയിലും ഐച്ചി പ്രവിശ്യയിലുമായി നടക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ ഗെയിംസിൽ 15,000 പേരെയാണ് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ടെക്ബോൾ, പാഡൽ തുടങ്ങിയ പുതിയ കായിക ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ താരങ്ങളുടെയും ഒഫീഷ്യലുകളുടെയും എണ്ണം 17,000 കടന്നു. അധികമായി വന്ന 2,000 പേർക്ക് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ആളോ ബജറ്റോ ഇല്ലെന്നും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും ഐച്ചി പ്രവിശ്യാ ഗവർണറും സംഘാടക സമിതി പ്രസിഡന്റുമായ ഹിഡെയാക്കി ഒമുറ മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ പിന്നീട്, സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ താമസം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒളിംപിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യ അറിയിച്ചു. ഫിലിപ്പീൻസ് ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എബ്രഹാം ടൊലന്റീനോ വ്യക്തമാക്കിയത് കായികതാരങ്ങൾക്ക് മുറികൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ചില കോച്ചുമാർക്കും ഒഫീഷ്യലുകൾക്കും ഹോട്ടലുകളിലും എയർബിഎൻബി മുറികളിലുമാണ് താമസം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
🇯🇵The Aichi-Nagoya Asian Games in Japan are facing complaints from athletes over accommodation conditions.— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) September 17, 2026
The Asian Games are set to open on the 19th, but Japan‘s Nagoya has caused controversy over its accommodation conditions.
Due to the lack of a dedicated Asian Games… pic.twitter.com/LLphyqtLc1
പ്രകൃതിക്ഷോഭ ഭീഷണിയും താൽക്കാലിക ക്രമീകരണങ്ങളും
ഒളിംപിക്സ് പോലെ സ്ഥിരമായ ഒരു 'ഗെയിംസ് വില്ലേജ്' നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങളാണ് ജപ്പാൻ ഒരുക്കിയത്. ഭാവിയിൽ ദുരന്തനിവാരണ ക്യാമ്പുകളായി പുനരുപയോഗിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ വിവാദ കണ്ടെയ്നറുകൾ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ത നാഗോയയിലുണ്ടായ റെക്കോർഡ് മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഈ കണ്ടെയ്നകളിൽ നിന്ന് കായികതാരങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ചില മത്സരവേദികളിലും വെള്ളച്ചോർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കണ്ടെയ്നര് ഹട്ടുകൾ കൂടാതെ, നാഗോയ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ച ഇറ്റാലിയൻ ക്രൂസ് കപ്പലിൽ 4,000 മുതൽ 5,000 വരെ താരങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവർ ഹട്ടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലുമായാണ് കഴിയുക. കായികതാരങ്ങളുടെ അതൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടെന്നും സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വ്യക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹൗസിംഗ് മാനേജർ യുത മാത്സുവോ അറിയിച്ചു. ഫുട്ബോൾ, ബാസ്കറ്റ്ബോള്, ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഗെയിംസ് ഒക്ടോബർ 4-ന് സമാപിക്കും.
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